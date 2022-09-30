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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 167168169170

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ПриватБанк 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 20:20

подскажите, как сегодня лучше получить перевод из Канады в USD или с конвертацией на карту или счёт в привате.

Или проще всего посредством международных платежных систем Western, Moneygram.. ?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 20:26

  emeta написав:подскажите, как сегодня лучше получить перевод из Канады в USD или с конвертацией на карту или счёт в привате.

Или проще всего посредством международных платежных систем Western, Moneygram.. ?
вестерн или риа в самый раз.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 20:39

  emeta написав:подскажите, как сегодня лучше получить перевод из Канады в USD или с конвертацией на карту или счёт в привате.

Или проще всего посредством международных платежных систем Western, Moneygram.. ?

Если сумма больше 1000 долларов то лучше свифтом, иначе можно и по вестерн юнион.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 20:44

Re: ПриватБанк

emeta, с конвертацией лучше не будет.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:22

Re: ПриватБанк

Вже по 100 тис. можна буде https://finclub.net/ua/news/u-nbu-planu ... zitiv.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:23

Подскажите плиз, жена зашла сегодня в банк оформить кдв в долларах, хотела дальше гривну на доллар и депо, потом получить с депо на эту карту ну и когда-то валюту забрать. Манагер сказал, что можно и без карты, она не нужна и типа все равно потом в гривне получать. Это развод от манагера, как я понял?
Mutabor
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:30

Re: ПриватБанк

  Mutabor написав:Манагер сказал, что можно и без карты, она не нужна и типа все равно потом в гривне получать. Это развод от манагера, как я понял?

Ну може він дивиться в завтрашній день в кришталеву кулю.
Хоча можна оформити самостійно валютну віртуалку і обійтись без менеджера.
Ой+
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  #<1 ... 167168169170
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