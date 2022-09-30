подскажите, как сегодня лучше получить перевод из Канады в USD или с конвертацией на карту или счёт в привате.
Или проще всего посредством международных платежных систем Western, Moneygram.. ?
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Додано: Чет 29 вер, 2022 20:20
подскажите, как сегодня лучше получить перевод из Канады в USD или с конвертацией на карту или счёт в привате.
Или проще всего посредством международных платежных систем Western, Moneygram.. ?
Додано: Чет 29 вер, 2022 20:26
Додано: Чет 29 вер, 2022 20:39
Додано: Чет 29 вер, 2022 20:44
Re: ПриватБанк
emeta, с конвертацией лучше не будет.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:22
Re: ПриватБанк
Вже по 100 тис. можна буде
Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:23
Подскажите плиз, жена зашла сегодня в банк оформить кдв в долларах, хотела дальше гривну на доллар и депо, потом получить с депо на эту карту ну и когда-то валюту забрать. Манагер сказал, что можно и без карты, она не нужна и типа все равно потом в гривне получать. Это развод от манагера, как я понял?
Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:30
Re: ПриватБанк
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