подскажите, как сегодня лучше получить перевод из Канады в USD или с конвертацией на карту или счёт в привате.
Или проще всего посредством международных платежных систем Western, Moneygram.. ?
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Додано: Чет 29 вер, 2022 20:20
подскажите, как сегодня лучше получить перевод из Канады в USD или с конвертацией на карту или счёт в привате.
Или проще всего посредством международных платежных систем Western, Moneygram.. ?
Додано: Чет 29 вер, 2022 20:26
Додано: Чет 29 вер, 2022 20:39
Додано: Чет 29 вер, 2022 20:44
Re: ПриватБанк
emeta, с конвертацией лучше не будет.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:22
Re: ПриватБанк
Вже по 100 тис. можна буде
Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:23
Подскажите плиз, жена зашла сегодня в банк оформить кдв в долларах, хотела дальше гривну на доллар и депо, потом получить с депо на эту карту ну и когда-то валюту забрать. Манагер сказал, что можно и без карты, она не нужна и типа все равно потом в гривне получать. Это развод от манагера, как я понял?
Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:30
Re: ПриватБанк
Ну може він дивиться в завтрашній день в кришталеву кулю.
Хоча можна оформити самостійно валютну віртуалку і обійтись без менеджера.
Валютні перекази на зак.картку 4% коміс (зараз 2%). З 5-го заборона.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:03
через три месяца до 150-200 по идеи пирамМмиды с лагом в три месяца
переоформи и принеси ещё,зачем тебе иностранные денежные знаки азартный человек?
Хотя есть такие,главное потрогать как банк отдаст ли и завтра туда же))
Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:07
не знаю как сейчас но ранее точно можно было забирать депозит без карты - выписывается расходник менеджером и с ним в кассу. То было давно дело - евро так снимал, но не думаю что что-то кардинально поменялось в этом плане.
Насчет в гривнях - пока что это менеджер шутит так.
и да, на крайний случай, за 2 мин оформляется дигитальная кдв в п24 (без пластмассы) и вопрос решен.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:20
Re: ПриватБанк
Спасибо за ответы! А можно депо оформить, а потом уже, когда будет окончание, выбрать куда и на какую карту его возвращать? Раньше вроде так и было, когда выбираешь продлевать или если выплачивать, то куда.
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