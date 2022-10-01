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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 168169170171

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ПриватБанк 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:25

  Mutabor написав:Спасибо за ответы! А можно депо оформить, а потом уже, когда будет окончание, выбрать куда и на какую карту его возвращать? Раньше вроде так и было, когда выбираешь продлевать или если выплачивать, то куда.


В общем, да.

насчет выплаты процентов - либо капитализация % к телу, либо на карту (вот здесь она выбирается из списка). В вашем случае можете выбрать капитализацию.
А когда дело дойдет до получения - то либо в другом отделении закажите карту физическую долл-кдв, либо опять таки можете прямо сейчас создать Digital долл.карту КДВ (не "интернет-карта"!).

п.с. Может они не хотят или не могут оформить карту физическую из-за отсутствия пластика.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:38

  Alex2007 написав:
  Mutabor написав:Спасибо за ответы! А можно депо оформить, а потом уже, когда будет окончание, выбрать куда и на какую карту его возвращать? Раньше вроде так и было, когда выбираешь продлевать или если выплачивать, то куда.


В общем, да.

насчет выплаты процентов - либо капитализация % к телу, либо на карту (вот здесь она выбирается из списка). В вашем случае можете выбрать капитализацию.
А когда дело дойдет до получения - то либо в другом отделении закажите карту физическую долл-кдв, либо опять таки можете прямо сейчас создать Digital долл.карту КДВ (не "интернет-карта"!).

п.с. Может они не хотят или не могут оформить карту физическую из-за отсутствия пластика.


Понял, спасибо!
Mutabor
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 17:33

Re: ПриватБанк

Mutabor, через Приват24 оформите самостоятельно цифровую (digital) карту КдВ. В кассе снятие с цифровой КдВ без дополнительных комиссий. Если нужно пластик, то у менеджера (сообщить ему о самостоятельной замены через банкомат или Приват24). И далее самостоятельно делаете перевыпуск...

Много возможностей решать вопросы самостоятельно ;)
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 21:07

Re: ПриватБанк

Завтра конвертационный депозит открыть реально?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 21:41

Будучи в США, хотел оплатить мелкую покупку на Али с долл. КДВ. Раньше такие покупки проходили или автоматом, или с подтверждением кода, или с подтверждением с мобильного П24. Теперь Приват потребовал, чтобы я лично перезвонил. С какой стати я должен тратиться на роуминг???
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 21:54

Re: ПриватБанк

  Starikan написав:С какой стати я должен тратиться на роуминг???

значит бил уже случай , когда опротестовивали покупки такого рода.
Приват умился и родили такое правило , неудобство десяти или десятков клиентов - не в счет.
Goodman
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