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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:25
Mutabor написав:
Спасибо за ответы! А можно депо оформить, а потом уже, когда будет окончание, выбрать куда и на какую карту его возвращать? Раньше вроде так и было, когда выбираешь продлевать или если выплачивать, то куда.
В общем, да.
насчет выплаты процентов - либо капитализация % к телу, либо на карту (вот здесь она выбирается из списка)
. В вашем случае можете выбрать капитализацию.
А когда дело дойдет до получения - то либо в другом отделении закажите карту физическую долл-кдв, либо опять таки можете прямо сейчас создать Digital долл.карту КДВ (не "интернет-карта"!).
п.с. Может они не хотят или не могут оформить карту физическую из-за отсутствия пластика.
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Alex2007
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:38
Alex2007 написав: Mutabor написав:
Спасибо за ответы! А можно депо оформить, а потом уже, когда будет окончание, выбрать куда и на какую карту его возвращать? Раньше вроде так и было, когда выбираешь продлевать или если выплачивать, то куда.
В общем, да.
насчет выплаты процентов - либо капитализация % к телу, либо на карту (вот здесь она выбирается из списка)
. В вашем случае можете выбрать капитализацию.
А когда дело дойдет до получения - то либо в другом отделении закажите карту физическую долл-кдв, либо опять таки можете прямо сейчас создать Digital долл.карту КДВ (не "интернет-карта"!).
п.с. Может они не хотят или не могут оформить карту физическую из-за отсутствия пластика.
Понял, спасибо!
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Mutabor
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Додано: Суб 01 жов, 2022 17:33
Mutabor, через Приват24 оформите самостоятельно цифровую (digital) карту КдВ. В кассе снятие с цифровой КдВ без дополнительных комиссий. Если нужно пластик, то у менеджера (сообщить ему о самостоятельной замены через банкомат или Приват24). И далее самостоятельно делаете перевыпуск...
Много возможностей решать вопросы самостоятельно
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Додано: Суб 01 жов, 2022 21:07
Завтра конвертационный депозит открыть реально?
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Investor_K
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Додано: Суб 01 жов, 2022 21:41
Будучи в США, хотел оплатить мелкую покупку на Али с долл. КДВ. Раньше такие покупки проходили или автоматом, или с подтверждением кода, или с подтверждением с мобильного П24. Теперь Приват потребовал, чтобы я лично перезвонил. С какой стати я должен тратиться на роуминг???
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Starikan
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Додано: Суб 01 жов, 2022 21:54
Starikan написав:
С какой стати я должен тратиться на роуминг???
значит бил уже случай , когда опротестовивали покупки такого рода.
Приват умился и родили такое правило , неудобство десяти или десятков клиентов - не в счет.
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Goodman
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