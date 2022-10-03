RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 169170171172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:46

  keep написав:в привате реально снять евро купюрами менше 50-тки?

могу монетками насыпать, их не хотят нигде брать :oops:
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 261
З нами з: 24.10.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:37

Re: ПриватБанк

Підкажіть будь-ласка, як можна поповнити Уні готівковою гривнею без комісу?
Я так розумію, що на зараз в касі вже з комісом 0,2%?
Тобто залишилось:
1. Через тумбу з карткою
2. Занести кудись та тягнути-штовхати П2П в залежності від ситуації?
Alex_TT
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2604
З нами з: 10.01.13
Подякував: 118 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:41

Re: ПриватБанк

Alex_TT написав:Підкажіть будь-ласка, як можна поповнити Уні готівковою гривнею без комісу?
Я так розумію, що на зараз в касі вже з комісом 0,2%?
Тобто залишилось:
1. Через тумбу з карткою
2. Занести кудись та тягнути-штовхати П2П в залежності від ситуації?
Можна ще, якщо є відкритий ПриватВклад.
Zochan
 
Повідомлень: 652
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:55

  Zochan написав:
Alex_TT написав:Підкажіть будь-ласка, як можна поповнити Уні готівковою гривнею без комісу?
Я так розумію, що на зараз в касі вже з комісом 0,2%?
Тобто залишилось:
1. Через тумбу з карткою
2. Занести кудись та тягнути-штовхати П2П в залежності від ситуації?
Можна ще, якщо є відкритий ПриватВклад.

А смысл? Всё равно же через тумбу, так уже лучше сразу на Уни.
lara_08
 
Повідомлень: 379
З нами з: 05.05.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:03

Re: ПриватБанк

lara_08 написав:
  Zochan написав:
Alex_TT написав:Підкажіть будь-ласка, як можна поповнити Уні готівковою гривнею без комісу?
Я так розумію, що на зараз в касі вже з комісом 0,2%?
Можна ще, якщо є відкритий ПриватВклад.

А смысл? Всё равно же через тумбу, так уже лучше сразу на Уни.

Через касу.
Zochan
 
Повідомлень: 652
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 169170171172
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex_TT, ingtrans, KolSer, wolt450 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.