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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 169170171172

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ПриватБанк 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:46

  keep написав:в привате реально снять евро купюрами менше 50-тки?

могу монетками насыпать, их не хотят нигде брать :oops:
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:37

Re: ПриватБанк

Підкажіть будь-ласка, як можна поповнити Уні готівковою гривнею без комісу?
Я так розумію, що на зараз в касі вже з комісом 0,2%?
Тобто залишилось:
1. Через тумбу з карткою
2. Занести кудись та тягнути-штовхати П2П в залежності від ситуації?
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:41

Re: ПриватБанк

Alex_TT написав:Підкажіть будь-ласка, як можна поповнити Уні готівковою гривнею без комісу?
Я так розумію, що на зараз в касі вже з комісом 0,2%?
Тобто залишилось:
1. Через тумбу з карткою
2. Занести кудись та тягнути-штовхати П2П в залежності від ситуації?
Можна ще, якщо є відкритий ПриватВклад.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:55

  Zochan написав:
Alex_TT написав:Підкажіть будь-ласка, як можна поповнити Уні готівковою гривнею без комісу?
Я так розумію, що на зараз в касі вже з комісом 0,2%?
Тобто залишилось:
1. Через тумбу з карткою
2. Занести кудись та тягнути-штовхати П2П в залежності від ситуації?
Можна ще, якщо є відкритий ПриватВклад.

А смысл? Всё равно же через тумбу, так уже лучше сразу на Уни.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:03

Re: ПриватБанк

lara_08 написав:
  Zochan написав:
Alex_TT написав:Підкажіть будь-ласка, як можна поповнити Уні готівковою гривнею без комісу?
Я так розумію, що на зараз в касі вже з комісом 0,2%?
Можна ще, якщо є відкритий ПриватВклад.

А смысл? Всё равно же через тумбу, так уже лучше сразу на Уни.

Через касу.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:29

  keep написав:в привате реально снять евро купюрами менше 50-тки?


если кто-то принесет ... наскока я помню примат мельче чем 50 евро не инкассирует .. а доллар по-моему вообще тока сотки ...
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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