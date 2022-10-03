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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 жов, 2022 14:37
Підкажіть будь-ласка, як можна поповнити Уні готівковою гривнею без комісу?
Я так розумію, що на зараз в касі вже з комісом 0,2%?
Тобто залишилось:
1. Через тумбу з карткою
2. Занести кудись та тягнути-штовхати П2П в залежності від ситуації?
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Alex_TT
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Додано: Пон 03 жов, 2022 14:41
Alex_TT написав:Підкажіть будь-ласка, як можна поповнити Уні готівковою гривнею без комісу?
Я так розумію, що на зараз в касі вже з комісом 0,2%?
Тобто залишилось:
1. Через тумбу з карткою
2. Занести кудись та тягнути-штовхати П2П в залежності від ситуації?
Можна ще, якщо є відкритий ПриватВклад.
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Zochan
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Додано: Пон 03 жов, 2022 14:55
Zochan написав:
Alex_TT написав:Підкажіть будь-ласка, як можна поповнити Уні готівковою гривнею без комісу?
Я так розумію, що на зараз в касі вже з комісом 0,2%?
Тобто залишилось:
1. Через тумбу з карткою
2. Занести кудись та тягнути-штовхати П2П в залежності від ситуації?
Можна ще, якщо є відкритий ПриватВклад.
А смысл? Всё равно же через тумбу, так уже лучше сразу на Уни.
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lara_08
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Додано: Пон 03 жов, 2022 15:03
lara_08 написав: Zochan написав:
Alex_TT написав:Підкажіть будь-ласка, як можна поповнити Уні готівковою гривнею без комісу?
Я так розумію, що на зараз в касі вже з комісом 0,2%?
Можна ще, якщо є відкритий ПриватВклад.
А смысл? Всё равно же через тумбу, так уже лучше сразу на Уни.
Через касу.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 15:29
keep написав:
в привате реально снять евро купюрами менше 50-тки?
если кто-то принесет ... наскока я помню примат мельче чем 50 евро не инкассирует .. а доллар по-моему вообще тока сотки ...
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