|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 жов, 2022 05:30
Arien написав:
Исчез из доступных Приват-вклад, есть ли его аналог
Скарбничка
IMPRINTER написав:
если речь о внесении гривны, то вместо Примат-вклада прекрасно работает Копилка, но лимит 5 к в месяц ...
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5329
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 837 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему