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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 170171172173

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 05:30

Re: ПриватБанк

  Arien написав:Исчез из доступных Приват-вклад, есть ли его аналог

Скарбничка
  IMPRINTER написав:если речь о внесении гривны, то вместо Примат-вклада прекрасно работает Копилка, но лимит 5 к в месяц ...
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 08:00

  Arien написав:У Привата реально карточное списание в баксах по 37,45?
37.4531 на зараз
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  #<1 ... 170171172173
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