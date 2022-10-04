Скарбничка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 жов, 2022 05:30
Re: ПриватБанк
Додано: Вів 04 жов, 2022 08:00
Додано: Вів 04 жов, 2022 11:04
Спасибо, но это какой-то позор (с), а не лимит...
И разве с Копилки можно свободно перекидывать на карту после ее пополнения? Я приват-вклад использовала чисто как транзитный: закинула через ТСО, через минуту уже можно выводить на карту.
Козлы жлобивые .
У них просто удивительно низкий курс
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