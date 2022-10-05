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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 170171172173

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ПриватБанк 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 05:30

Re: ПриватБанк

  Arien написав:Исчез из доступных Приват-вклад, есть ли его аналог

Скарбничка
  IMPRINTER написав:если речь о внесении гривны, то вместо Примат-вклада прекрасно работает Копилка, но лимит 5 к в месяц ...
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 08:00

  Arien написав:У Привата реально карточное списание в баксах по 37,45?
37.4531 на зараз
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 11:04

  Ой+ написав:Скарбничка
  IMPRINTER написав:если речь о внесении гривны, то вместо Примат-вклада прекрасно работает Копилка, но лимит 5 к в месяц ...


Спасибо, но это какой-то позор (с), а не лимит...
И разве с Копилки можно свободно перекидывать на карту после ее пополнения? Я приват-вклад использовала чисто как транзитный: закинула через ТСО, через минуту уже можно выводить на карту.
Козлы жлобивые :(.

  посетитель написав:
  Arien написав:У Привата реально карточное списание в баксах по 37,45?
37.4531 на зараз

У них просто удивительно низкий курс :)
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:37

Re: ПриватБанк

  Arien написав:У них просто удивительно низкий курс


ничего, завтра этот недолік, вероятно, будет подправлен
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 13:04

  Arien написав:Я приват-вклад использовала чисто как транзитный

Пролонгується, у разі наявності залишку на рахунку. Та ще й під 2,5% на поточний час :)
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 13:10

  kulikrom написав:
  Arien написав:Я приват-вклад использовала чисто как транзитный

Пролонгується, у разі наявності залишку на рахунку. Та ще й під 2,5% на поточний час :)


У меня какая-то мелочь висела на картсчете, но он почему-то схлопнулся :(

  Alex2007 написав:ничего, завтра этот недолік, вероятно, будет подправлен


Будем надеяться - нет :roll:
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:13

Re: ПриватБанк

Поміняв полочну просрочену універсалку без ліміту на нову, приват здивував.
дали заохочувальний 5% кешбек на місяць на будь-які покупки
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:40

Приват таки #зеленелайно. Півроку тому обнулив ліміт на оплату частинами (до цього активно користувався), а сьогодні зрізав ліміт з 24к до 2к. Остання покупка була 2 тижні тому з Універсальної на 630 грн, до цього активно користувався аж в квітні.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:43

Striker
Вы же его так любили, так хвалили...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:50

  Vorlon написав:Вы же его так любили, так хвалили...

Я всі банки люблю і хвалю, якщо вони корисні для мене. Для справедливості, з початку війни банк ліміт не забирав на відміну від деяких інших банків. Поки перейшов на Легку розстрочку та Оплату частинами Моно, але в Приваті кращі умови - більше оплат в 95% випадків.

p.s. кілька місяців тому дзвонили і просили активно користуватися карткою, через це скоріше за все і зрізали, бо не користувався.
Striker
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