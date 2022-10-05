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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 171172173174

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ПриватБанк 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 13:48

Кредитка

Подскажите пожалуйста как сейчас обстоят дела с использованным кредитным лимитом человека, который умер ? Взыскивают через 6 мес. с того, кто вступил в наследство или Приват списывает без претензий ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 14:34

Re: ПриватБанк

  Striker написав:Приват таки #зеленелайно. Півроку тому обнулив ліміт на оплату частинами (до цього активно користувався), а сьогодні зрізав ліміт з 24к до 2к...
Оскорбление необоснованное.
Банки имеют право на обнуление кредитного лимита и лимита на рассрочку. Во время войны многим порезали лимиты, некоторым вернули, а некоторым нет.

Лимит на рассрочку банк часто пересматривает. Если не вернул, а потом ещё и срезал кредитный лимит по карте, то это либо в кредитной истории что-то плохое отображается, либо в банке не нравится какая информация или деятельность -- из-за чего занёс тебя в зону повышенного недоверия.

  SILVER_UA написав:Подскажите пожалуйста как сейчас обстоят дела с использованным кредитным лимитом человека, который умер ?
Если кто-то вступает в наследство и получает его, то он несёт ответственность по данному кредиту.
Howl
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