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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 жов, 2022 13:48
Кредитка
Подскажите пожалуйста как сейчас обстоят дела с использованным кредитным лимитом человека, который умер ? Взыскивают через 6 мес. с того, кто вступил в наследство или Приват списывает без претензий ?
Додано: Сер 05 жов, 2022 14:34
Re: ПриватБанк
Оскорбление необоснованное.
Банки имеют право на обнуление кредитного лимита и лимита на рассрочку. Во время войны многим порезали лимиты, некоторым вернули, а некоторым нет.
Лимит на рассрочку банк часто пересматривает. Если не вернул, а потом ещё и срезал кредитный лимит по карте, то это либо в кредитной истории что-то плохое отображается, либо в банке не нравится какая информация или деятельность -- из-за чего занёс тебя в зону повышенного недоверия.
Если кто-то вступает в наследство и получает его, то он несёт ответственность по данному кредиту.
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