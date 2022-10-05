|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 жов, 2022 13:48
Подскажите пожалуйста как сейчас обстоят дела с использованным кредитным лимитом человека, который умер ? Взыскивают через 6 мес. с того, кто вступил в наследство или Приват списывает без претензий ?
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 941
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 жов, 2022 14:34
Striker написав:
Приват таки #зеленелайно. Півроку тому обнулив ліміт на оплату частинами (до цього активно користувався), а сьогодні зрізав ліміт з 24к до 2к...
Оскорбление необоснованное.
Банки имеют право на обнуление кредитного лимита и лимита на рассрочку. Во время войны многим порезали лимиты, некоторым вернули, а некоторым нет.
Лимит на рассрочку банк часто пересматривает. Если не вернул, а потом ещё и срезал кредитный лимит по карте, то это либо в кредитной истории что-то плохое отображается, либо в банке не нравится какая информация или деятельность -- из-за чего занёс тебя в зону повышенного недоверия.
SILVER_UA написав:
Подскажите пожалуйста как сейчас обстоят дела с использованным кредитным лимитом человека, который умер ?
Если кто-то вступает в наследство и получает его, то он несёт ответственность по данному кредиту.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4831
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 499 раз.
- Подякували: 899 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 05 жов, 2022 17:42
"Если кто-то вступает в наследство и получает его, то он несёт ответственность по данному кредиту."- питання до практиків: проценти продовжують нараховувати? А то ж вступ у спадок може бути і через півроку і пізніше.
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 332
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 05 жов, 2022 18:22
alibob написав:
"Если кто-то вступает в наследство и получает его, то он несёт ответственность по данному кредиту."- питання до практиків: проценти продовжують нараховувати? А то ж вступ у спадок може бути і через півроку і пізніше.
проценты должны прекратить начислять.
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38758
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 6187 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Сер 05 жов, 2022 18:30
IMPRINTER написав: alibob написав:
"Если кто-то вступает в наследство и получает его, то он несёт ответственность по данному кредиту."- питання до практиків: проценти продовжують нараховувати? А то ж вступ у спадок може бути і через півроку і пізніше.
проценты должны прекратить начислять.
Будут начислять, пока не принесут свид-во о смерти. Потом не сторнируют.
Могут "пересчитать", когда уже наследник принесет свидоцтво о вступлении и таки НАПИШЕТ заяву на пересчет начисленных %%
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3202
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 593 раз.
-
- Профіль
-
1
7
Додано: Сер 05 жов, 2022 18:35
Amethyst
понятно что с момента как им станет известно что клиент умер ...
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38758
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 6187 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Сер 05 жов, 2022 18:54
IMPRINTER написав:Amethyst
понятно что с момента как им станет известно что клиент умер ...
Да в общем-то с момента смерти. Понятно, что говорить могут что угодно.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2662
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 380 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 жов, 2022 19:13
M-Audio написав: IMPRINTER написав:Amethyst
понятно что с момента как им станет известно что клиент умер ...
Да в общем-то с момента смерти. Понятно, что говорить могут что угодно.
потом пересчитают ... я имел ввиду что банк не знает когда умер клиент и насчитывает пока ему про это не станет известно ... потом уже пересчитают
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38758
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 6187 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Сер 05 жов, 2022 19:37
Howl написав:
Лимит на рассрочку банк часто пересматривает. Если не вернул, а потом ещё и срезал кредитный лимит по карте, то это либо в кредитной истории что-то плохое отображается, либо в банке не нравится какая информация или деятельность -- из-за чего занёс тебя в зону повышенного недоверия.
Дійсно - причина в УБКІ. Був півроку тому рейтинг 445, місяць тому 382, а сьогодні вже 286. Нічого такого не робив, за останній місяць вибрав весь нещасний ліміт 10к на ПУМБі, де і так зазвичай було по 5-7к боргу в місяць, далі в вересні погасив усі кредитки в Альфі (крім розстрочок), пізніше оформив Легку розстрочку та Оплату частинами в Моно, ще трохи заюзав ліміт в Приваті. Всього десь не більше 30к боргу в усіх банках, до війни було разів у 2-3 більше і рейтинг був в нормі. Може кудись дійшла інфа, що я вже рік офіційно не працюю.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 2892
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3524 раз.
- Подякували: 5853 раз.
-
- Профіль
-
38
19
38
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|