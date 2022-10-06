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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 22:13

klug, та ні, ніяких прострочек немає і бути не може.

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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 22:50

Re: ПриватБанк

  Striker написав:Дійсно - причина в УБКІ. Був півроку тому рейтинг 445, місяць тому 382, а сьогодні вже 286...
Насколько я понимаю, то нет единого стандарта расчёта рейтинга. Каждое БКИ само выбирает критерии анализа кредитной истории.

  Striker написав:Нічого такого не робив... Може кудись дійшла інфа, що я вже рік офіційно не працюю.
Зачастую банки обновляют информацию в кредитной истории раз в месяц. Банки через БКИ могут видеть текущую нагрузку и порой рассрочка, привязанная к карте, отображается обычной задолженностью по карте. Что касается наличие трудоустройства, то есть сомнения о том, что ПФУ делится этой информацией. Но в кредитной истории есть информация о работодателе клиента и она сливается, если клиент сам сообщает банку о своём трудоустройстве.
Если з/п приходила на карту Привата и в нём не было депозитов/оборотов по карте на определённую сумму, то для Привата это уже "звоночек" и, особенно, в военное время он мог просто подстраховаться.

ps У меня сейчас рейтинг тоже не айс -- 399, хотя в обычное время держался ~420. Тут видимо, чем ближе выгребаешь карту под ноль, тем рисует рейтинг ниже...
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 14:53

Striker а у якому мiстi ви мешкаєте? Просто чому питаю - знайомiй #лайно сьогоднi знизилo з 50 до 2к. Кредиток iнших банкiв з лiмiтами - 7-8 шт., лiмiти в межах 10-50 тис., але загальна поточна заборгованнiсть <10к; тривала кредитна iсторiя, жодних просрочок, рейтинг 388 (на початку року було 400+), використання картки #лайна вiд 1000 до 15000 в мiсяць, з перiодичним виведенням картки в 0. При цьому по сутi єдиним негативним фактором є проживання в обласному центрi, що знаходиться останнiй мiсяць пiд щоденними ворожими обстрiлами (включно два сьогоднiшнix). Особисто менi здається, що приват вважає ризиком подiбне мiсце проживання i тому зрiзав лiмiт. Зокрема по знайомiй причина бачиться саме така.
Alien
 
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