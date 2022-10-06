|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 жов, 2022 22:50
Re: ПриватБанк
Насколько я понимаю, то нет единого стандарта расчёта рейтинга. Каждое БКИ само выбирает критерии анализа кредитной истории.
Зачастую банки обновляют информацию в кредитной истории раз в месяц. Банки через БКИ могут видеть текущую нагрузку и порой рассрочка, привязанная к карте, отображается обычной задолженностью по карте. Что касается наличие трудоустройства, то есть сомнения о том, что ПФУ делится этой информацией. Но в кредитной истории есть информация о работодателе клиента и она сливается, если клиент сам сообщает банку о своём трудоустройстве.
Если з/п приходила на карту Привата и в нём не было депозитов/оборотов по карте на определённую сумму, то для Привата это уже "звоночек" и, особенно, в военное время он мог просто подстраховаться.
ps У меня сейчас рейтинг тоже не айс -- 399, хотя в обычное время держался ~420. Тут видимо, чем ближе выгребаешь карту под ноль, тем рисует рейтинг ниже...
Додано: Чет 06 жов, 2022 14:53
Striker а у якому мiстi ви мешкаєте? Просто чому питаю - знайомiй #лайно сьогоднi знизилo з 50 до 2к. Кредиток iнших банкiв з лiмiтами - 7-8 шт., лiмiти в межах 10-50 тис., але загальна поточна заборгованнiсть <10к; тривала кредитна iсторiя, жодних просрочок, рейтинг 388 (на початку року було 400+), використання картки #лайна вiд 1000 до 15000 в мiсяць, з перiодичним виведенням картки в 0. При цьому по сутi єдиним негативним фактором є проживання в обласному центрi, що знаходиться останнiй мiсяць пiд щоденними ворожими обстрiлами (включно два сьогоднiшнix). Особисто менi здається, що приват вважає ризиком подiбне мiсце проживання i тому зрiзав лiмiт. Зокрема по знайомiй причина бачиться саме така.
Додано: Чет 06 жов, 2022 19:22
Alien, Дніпро. Можливо і в цьому причина, бо в останні дні багато прильотів. Тільки не бачу зв'язку з тим, що в мене ще й кредитний рейтинг різко знизився.
|