Додано: Сер 05 жов, 2022 22:50

Striker написав: Дійсно - причина в УБКІ. Був півроку тому рейтинг 445, місяць тому 382, а сьогодні вже 286... Дійсно - причина в УБКІ. Був півроку тому рейтинг 445, місяць тому 382, а сьогодні вже 286...

Striker написав: Нічого такого не робив... Може кудись дійшла інфа, що я вже рік офіційно не працюю. Нічого такого не робив... Може кудись дійшла інфа, що я вже рік офіційно не працюю.

Насколько я понимаю, то нет единого стандарта расчёта рейтинга. Каждое БКИ само выбирает критерии анализа кредитной истории.Зачастую банки обновляют информацию в кредитной истории раз в месяц. Банки через БКИ могут видеть текущую нагрузку и порой рассрочка, привязанная к карте, отображается обычной задолженностью по карте. Что касается наличие трудоустройства, то есть сомнения о том, что ПФУ делится этой информацией. Но в кредитной истории есть информация о работодателе клиента и она сливается, если клиент сам сообщает банку о своём трудоустройстве.Если з/п приходила на карту Привата и в нём не было депозитов/оборотов по карте на определённую сумму, то для Привата это уже "звоночек" и, особенно, в военное время он мог просто подстраховаться.ps У меня сейчас рейтинг тоже не айс -- 399, хотя в обычное время держался ~420. Тут видимо, чем ближе выгребаешь карту под ноль, тем рисует рейтинг ниже...