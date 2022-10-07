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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 173174175176

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:35

Re: ПриватБанк

Касиру за понаднормові не заплатять. А ще і влетіти може за незакриття каси вчасно.

Теж Приват, але трошки інше - прийшов взяти болванки для самостійного перевипуску по закінченню терміну дії. (Було це півтора року тому.) До того саме в цьому відділенні давали їх без проблем, але того разу "ніт, як можна просто так давати, я маю їх провести по видачі". Кажу "можна, раніше давали просто так, не питаючи навіть ім'я", звоню прямо там на гарячку, гарячка каже, що ніяких змін не було, мають дати, переказую дівчині-менеджеру і керівнику відділення. Той пише в свою підтримку, чекаємо. Дівчина-менеджер нова, керівник давній. Підтримка не відповідала. Сів до столу, дістав паспорт...
Я зайшов до відділення за 10 хвилин до закриття, останній клієнт вийшов за пару хвилин, ніхто мене не квапив, не вказував на годинник. Перевипустив чотири (чи п'ять, вже не пам'ятаю) карток, також перевипустив три допки на дружину. Старі картки не забирали, та в мене і не було їх усіх з собою.
Вийшов о 18:40, тобто 40 хвилин понаднормових. І керівник сидів собі тихенько в своєму кутку.
Я це до чого - якщо в персоналу є якісь бонуси (за кожну видану картку, наприклад), то і понаднормово будуть працювати. Я таки думаю, що тому і болванки мені тоді не дали.
Ну а які бонуси у касира?
alibob
 
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  #<1 ... 173174175176
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