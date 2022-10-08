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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 173174175176 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 28 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 11% 3 2- Погане. Некомпетентне. 7% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 46% 13 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 7% 2 Всього голосів : 28 Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:35 Re: ПриватБанк Касиру за понаднормові не заплатять. А ще і влетіти може за незакриття каси вчасно.



Теж Приват, але трошки інше - прийшов взяти болванки для самостійного перевипуску по закінченню терміну дії. (Було це півтора року тому.) До того саме в цьому відділенні давали їх без проблем, але того разу "ніт, як можна просто так давати, я маю їх провести по видачі". Кажу "можна, раніше давали просто так, не питаючи навіть ім'я", звоню прямо там на гарячку, гарячка каже, що ніяких змін не було, мають дати, переказую дівчині-менеджеру і керівнику відділення. Той пише в свою підтримку, чекаємо. Дівчина-менеджер нова, керівник давній. Підтримка не відповідала. Сів до столу, дістав паспорт...

Я зайшов до відділення за 10 хвилин до закриття, останній клієнт вийшов за пару хвилин, ніхто мене не квапив, не вказував на годинник. Перевипустив чотири (чи п'ять, вже не пам'ятаю) карток, також перевипустив три допки на дружину. Старі картки не забирали, та в мене і не було їх усіх з собою.

Вийшов о 18:40, тобто 40 хвилин понаднормових. І керівник сидів собі тихенько в своєму кутку.

Я це до чого - якщо в персоналу є якісь бонуси (за кожну видану картку, наприклад), то і понаднормово будуть працювати. Я таки думаю, що тому і болванки мені тоді не дали.

Ну а які бонуси у касира? alibob Повідомлень: 335 З нами з: 31.01.18 Подякував: 141 раз. Подякували: 45 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 жов, 2022 10:57 Striker написав: Приват таки #зеленелайно . Півроку тому обнулив ліміт на оплату частинами (до цього активно користувався), а сьогодні зрізав ліміт з 24к до 2к. Остання покупка була 2 тижні тому з Універсальної на 630 грн, до цього активно користувався аж в квітні. Приват таки. Півроку тому обнулив ліміт на оплату частинами (до цього активно користувався), а сьогодні зрізав ліміт з 24к до 2к. Остання покупка була 2 тижні тому з Універсальної на 630 грн, до цього активно користувався аж в квітні.

тобто у вас був невибраний ліміт, його зняли?

цікаво, це якесь виключення - чи масова операція.



до речі, давно зняти з чужих карток 3 т грн на 3 години? тобто у вас був невибраний ліміт, його зняли?цікаво, це якесь виключення - чи масова операція.до речі, давно зняти з чужих карток 3 т грн на 3 години? Shaman

Повідомлень: 2450 З нами з: 29.09.19 Подякував: 364 раз. Подякували: 755 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 173174175176 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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