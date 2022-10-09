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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 173174175176

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:35

Re: ПриватБанк

Касиру за понаднормові не заплатять. А ще і влетіти може за незакриття каси вчасно.

Теж Приват, але трошки інше - прийшов взяти болванки для самостійного перевипуску по закінченню терміну дії. (Було це півтора року тому.) До того саме в цьому відділенні давали їх без проблем, але того разу "ніт, як можна просто так давати, я маю їх провести по видачі". Кажу "можна, раніше давали просто так, не питаючи навіть ім'я", звоню прямо там на гарячку, гарячка каже, що ніяких змін не було, мають дати, переказую дівчині-менеджеру і керівнику відділення. Той пише в свою підтримку, чекаємо. Дівчина-менеджер нова, керівник давній. Підтримка не відповідала. Сів до столу, дістав паспорт...
Я зайшов до відділення за 10 хвилин до закриття, останній клієнт вийшов за пару хвилин, ніхто мене не квапив, не вказував на годинник. Перевипустив чотири (чи п'ять, вже не пам'ятаю) карток, також перевипустив три допки на дружину. Старі картки не забирали, та в мене і не було їх усіх з собою.
Вийшов о 18:40, тобто 40 хвилин понаднормових. І керівник сидів собі тихенько в своєму кутку.
Я це до чого - якщо в персоналу є якісь бонуси (за кожну видану картку, наприклад), то і понаднормово будуть працювати. Я таки думаю, що тому і болванки мені тоді не дали.
Ну а які бонуси у касира?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 10:57

  Striker написав:Приват таки #зеленелайно. Півроку тому обнулив ліміт на оплату частинами (до цього активно користувався), а сьогодні зрізав ліміт з 24к до 2к. Остання покупка була 2 тижні тому з Універсальної на 630 грн, до цього активно користувався аж в квітні.

тобто у вас був невибраний ліміт, його зняли?
цікаво, це якесь виключення - чи масова операція.

до речі, давно зняти з чужих карток 3 т грн на 3 години?
Shaman
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3
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 17:57

Не провівся заплановиний на сьогодні регулярний платіж з картки іншого банку на КДВ Привата. Гроші на карті-донорі присутні, ліміти виставлені.
У когось був на сьогодні запланований подібний платіж?
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 18:20

Re: ПриватБанк

  Shaman написав:цікаво, це якесь виключення - чи масова операція.
Виключення, але може впливати дуже багато факторів. Тут логіку банків і не тільки Привата важко збагнути.

  SHURICK76 написав:Гроші на карті-донорі присутні, ліміти виставлені.
У підтримку донора телефонували й питали в них чи надходив запит на списання?
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 19:49

  SHURICK76 написав:Не провівся заплановиний на сьогодні регулярний платіж з картки іншого банку на КДВ Привата. Гроші на карті-донорі присутні, ліміти виставлені.
У когось був на сьогодні запланований подібний платіж?

Вітаю, і я колега по нещастю. Також сьогодні. Поки змінюю дату на завтра. Якщо не пройде почну телефонувати
valya
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 20:38

valya Звернувся у чат. Обіцяли, що до кінця доби проведуть, але щось слабко віриться.
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 20:57

SHURICK76 А хто донор?
valya
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 09:14

Ощад. До кінця доби так і не провелось.
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 09:17

SHURICK76
Вітаю. Знову немає проводки. Починаю дзвонити спочатку до донора, потім сюди. Відпишусь
valya
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 11:22

  valya написав:SHURICK76
Вітаю. Знову немає проводки. Починаю дзвонити спочатку до донора, потім сюди. Відпишусь

Донор запиту не бачить, звертають на Приват. Приват звертає на донора, причому правильно виставлені ліміти та наявність коштів у донора для них вже не аргумент. Пропонують почекати до кінця дня і обовязково запитують про якісь обслуговування. Вот така х..ня
valya
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