valya написав:
Донор запиту не бачить, звертають на Приват. Приват звертає на донора, причому правильно виставлені ліміти та наявність коштів у донора для них вже не аргумент. Пропонують почекати до кінця дня і обовязково запитують про якісь обслуговування. Вот така х..ня
там лимиты и наличие денег не единственные критерии - там тип списания очень специфический, который может не пропускать настройки безопасности ... но сам факт запроса на карту Ощад должен был видеть и, если подключено СМС, то должно быть что-то типа "видмова" прийти.