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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 174175176177

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 13:28

  valya написав:
  valya написав:SHURICK76
Вітаю. Знову немає проводки. Починаю дзвонити спочатку до донора, потім сюди. Відпишусь

Донор запиту не бачить, звертають на Приват. Приват звертає на донора, причому правильно виставлені ліміти та наявність коштів у донора для них вже не аргумент. Пропонують почекати до кінця дня і обовязково запитують про якісь обслуговування. Вот така х..ня


там лимиты и наличие денег не единственные критерии - там тип списания очень специфический, который может не пропускать настройки безопасности ... но сам факт запроса на карту Ощад должен был видеть и, если подключено СМС, то должно быть что-то типа "видмова" прийти.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 15:52

Щойно мій регулярний платіж зайшов.
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 19:02

  SHURICK76 написав:Щойно мій регулярний платіж зайшов.

Теж! Мабуть були вихідні :D
valya
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