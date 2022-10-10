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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 175176177178>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 13:28

  valya написав:
  valya написав:SHURICK76
Вітаю. Знову немає проводки. Починаю дзвонити спочатку до донора, потім сюди. Відпишусь

Донор запиту не бачить, звертають на Приват. Приват звертає на донора, причому правильно виставлені ліміти та наявність коштів у донора для них вже не аргумент. Пропонують почекати до кінця дня і обовязково запитують про якісь обслуговування. Вот така х..ня


там лимиты и наличие денег не единственные критерии - там тип списания очень специфический, который может не пропускать настройки безопасности ... но сам факт запроса на карту Ощад должен был видеть и, если подключено СМС, то должно быть что-то типа "видмова" прийти.
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 15:52

Щойно мій регулярний платіж зайшов.
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 19:02

  SHURICK76 написав:Щойно мій регулярний платіж зайшов.

Теж! Мабуть були вихідні :D
valya
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 21:28

Як завтра працюють відділення привату?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 22:04

  ihorsic написав:Як завтра працюють відділення привату?

перемагаючи
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 22:29

  ihorsic написав:Як завтра працюють відділення привату?


Как и сегодня с поправкой на ветер.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 05:59

Re: ПриватБанк

Шановні, підкажіть, як відкрити конверт депо у додатку ? Це присто відкривати звичайний доларовий депо,але в джерелі списання на депозит ставити гривневу картку?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 06:17

Re: ПриватБанк

1finanсier, у Приват24 обрати валютний депозит "Стандарт" без дострокового розірвання від 3 місяців і потім обрати гривневу картку для списання.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 06:45

Вітаю, підкажіть будь ласка така ситуація, зайшла з/п на карту для виплат (фізично пластик відсутній, спробував зняти без карти,ч/з телефон, кошти з рахунку списало, але не видало) Кажуть чекайте до 14 днів, це взагалі нормально? Заяву на повернення коштів через автоматично створено, також колцентр повідомив, можна якось пришвидшити чи можливо хтось стикався з подібним? Дякую.
Rodal
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 07:57

  Howl написав:1finanсier, у Приват24 обрати валютний депозит "Стандарт" без дострокового розірвання від 3 місяців і потім обрати гривневу картку для списання.

Дякую, друже )
1finanсier
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