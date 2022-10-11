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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 жов, 2022 08:44
Rodal написав:
Кажуть чекайте до 14 днів, це взагалі нормально?
Так, банкомату повинні відвідати інкасатори.
Rodal написав:
...можливо хтось стикався з подібним?
Потрапляв на збій в разі зняття коштів з картки ПриватБанку в їх банкоматі. Кошти повернулися на наступний день десь після 9-ої. Скоріше система банкомату саму зрозуміла, що не видали чи фахівці детально перевірили логи.
А ось при знятті з картки іншого банку не в рідному банкоматі можна чекати й місяць...
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Додано: Вів 11 жов, 2022 09:00
Третій день підряд не можу зайти в П24. Вискакує вікно: Технічна помилка... Пробував із різних браузерів, телефон, лептоп - не має сенсу. Підтримка привата не передзвонює на мій дзвінок. Можливо хтось стикався із подібним?
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xaos_22
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Додано: Вів 11 жов, 2022 09:40
xaos_22 написав:
Третій день підряд не можу зайти в П24. Вискакує вікно: Технічна помилка... Пробував із різних браузерів, телефон, лептоп - не має сенсу. Підтримка привата не передзвонює на мій дзвінок. Можливо хтось стикався із подібним?
Це хаос-22
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Додано: Вів 11 жов, 2022 13:41
xaos_22, спробуйте ввійти через VPN. Повинно працювати все.
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Додано: Вів 11 жов, 2022 16:26
Приват 24 наче все чітко працює. І депозити відкриває.
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Додано: Вів 11 жов, 2022 18:55
Howl написав:
у Приват24 обрати валютний депозит "Стандарт" без дострокового розірвання від 3 місяців і потім обрати гривневу картку для списання.
А по якому курсу буде операція?
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Goodman
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Додано: Вів 11 жов, 2022 19:07
Goodman, по картковому. Курси представлені в Приват24.
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Додано: Вів 11 жов, 2022 19:11
xaos_22 а случайно вы не попали под финмониторинг и банк заблокиров вас. Картой оплатить или снять деньги с неё можно?
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Sergo88
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Додано: Вів 11 жов, 2022 20:05
Howl написав:Goodman
, по картковому. Курси представлені в Приват24.
За кредитні дасть відкрити?
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novichok
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