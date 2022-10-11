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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 175176177178

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ПриватБанк 3.3 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 08:44

Re: ПриватБанк

  Rodal написав:Кажуть чекайте до 14 днів, це взагалі нормально?
Так, банкомату повинні відвідати інкасатори.

  Rodal написав:...можливо хтось стикався з подібним?
Потрапляв на збій в разі зняття коштів з картки ПриватБанку в їх банкоматі. Кошти повернулися на наступний день десь після 9-ої. Скоріше система банкомату саму зрозуміла, що не видали чи фахівці детально перевірили логи.
А ось при знятті з картки іншого банку не в рідному банкоматі можна чекати й місяць...
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 09:00

Re: ПриватБанк

Третій день підряд не можу зайти в П24. Вискакує вікно: Технічна помилка... Пробував із різних браузерів, телефон, лептоп - не має сенсу. Підтримка привата не передзвонює на мій дзвінок. Можливо хтось стикався із подібним?
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 09:40

Re: ПриватБанк

  xaos_22 написав:Третій день підряд не можу зайти в П24. Вискакує вікно: Технічна помилка... Пробував із різних браузерів, телефон, лептоп - не має сенсу. Підтримка привата не передзвонює на мій дзвінок. Можливо хтось стикався із подібним?

Це хаос-22
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 13:41

Re: ПриватБанк

xaos_22, спробуйте ввійти через VPN. Повинно працювати все.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 16:26

Re: ПриватБанк

Приват 24 наче все чітко працює. І депозити відкриває.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 18:55

Re: ПриватБанк

  Howl написав:у Приват24 обрати валютний депозит "Стандарт" без дострокового розірвання від 3 місяців і потім обрати гривневу картку для списання.


А по якому курсу буде операція?
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 19:07

Re: ПриватБанк

Goodman, по картковому. Курси представлені в Приват24.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 19:11

xaos_22 а случайно вы не попали под финмониторинг и банк заблокиров вас. Картой оплатить или снять деньги с неё можно?
Sergo88
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 20:05

  Howl написав:Goodman, по картковому. Курси представлені в Приват24.

За кредитні дасть відкрити?
novichok
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