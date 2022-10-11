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Поточний курс 37.4532 грн. за 1 долар США.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 жов, 2022 22:07
Re: ПриватБанк
Додано: Вів 11 жов, 2022 22:10
Re: ПриватБанк
Додано: Вів 11 жов, 2022 22:25
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