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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 176177178179

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ПриватБанк 3.3 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 22:07

Re: ПриватБанк

  Howl написав:по картковому. Курси представлені в Приват24.

наразі 37,4532

Поточний курс 37.4532 грн. за 1 долар США.
Увага! Списання коштів із картки буде виконано за курсом на момент проведення операції.

ВОНО?
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 22:10

Re: ПриватБанк

  novichok написав:За кредитні дасть відкрити?

при відкритті депозита , П24 показує тільки власні кошти.
при всьому бажанні, хоч лимон кредитних - не відкриєте через програмні обмеженя.
Goodman
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Повідомлень: 5439
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Подякував: 725 раз.
Подякували: 518 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 22:25

  Goodman написав:
  Howl написав:по картковому. Курси представлені в Приват24.

наразі 37,4532

Поточний курс 37.4532 грн. за 1 долар США.
Увага! Списання коштів із картки буде виконано за курсом на момент проведення операції.

ВОНО?

Точный курс там 37,45318
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 09:24

Re: ПриватБанк

сегодня зашел в приват, без проблем и без заказа была снята валюта в рамках лимита
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 09:29

Re: ПриватБанк

Вчора обійшов три відділення (Київ), на усіх напис - не працюємо до 15.10.22. Може хто підкаже причину та чи є сенс шукати інші відділення.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 09:51

Re: ПриватБанк

VASH, русня даёт ответку за крымский мост. Видимо, решили перестраховаться, чтобы те остыли...
Howl
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