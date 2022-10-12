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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 жов, 2022 22:07
Howl написав:
по картковому. Курси представлені в Приват24.
наразі 37,4532
Поточний курс 37.4532 грн. за 1 долар США.
Увага! Списання коштів із картки буде виконано за курсом на момент проведення операції.
ВОНО?
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Goodman
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Додано: Вів 11 жов, 2022 22:10
novichok написав:
За кредитні дасть відкрити?
при відкритті депозита , П24 показує тільки власні кошти.
при всьому бажанні, хоч лимон кредитних - не відкриєте через програмні обмеженя.
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Goodman
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Додано: Вів 11 жов, 2022 22:25
Goodman написав: Howl написав:
по картковому. Курси представлені в Приват24.
наразі 37,4532
Поточний курс 37.4532 грн. за 1 долар США.
Увага! Списання коштів із картки буде виконано за курсом на момент проведення операції.
ВОНО?
Точный курс там 37,45318
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lara_08
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Додано: Сер 12 жов, 2022 09:24
сегодня зашел в приват, без проблем и без заказа была снята валюта в рамках лимита
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Олежан
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Додано: Сер 12 жов, 2022 09:29
Вчора обійшов три відділення (Київ), на усіх напис - не працюємо до 15.10.22. Може хто підкаже причину та чи є сенс шукати інші відділення.
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VASH
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Додано: Сер 12 жов, 2022 09:51
VASH, русня даёт ответку за крымский мост. Видимо, решили перестраховаться, чтобы те остыли...
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Howl
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Додано: Сер 12 жов, 2022 10:02
Олежан написав:
сегодня зашел в приват, без проблем и без заказа была снята валюта в рамках лимита
Прекрасно,Приват лучше ощАда
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Мизантрóп
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