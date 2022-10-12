наразі 37,4532
Поточний курс 37.4532 грн. за 1 долар США.
Увага! Списання коштів із картки буде виконано за курсом на момент проведення операції.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 жов, 2022 22:07
Re: ПриватБанк
Додано: Вів 11 жов, 2022 22:10
Re: ПриватБанк
Додано: Вів 11 жов, 2022 22:25
Додано: Сер 12 жов, 2022 09:24
Re: ПриватБанк
сегодня зашел в приват, без проблем и без заказа была снята валюта в рамках лимита
Додано: Сер 12 жов, 2022 09:29
Re: ПриватБанк
Вчора обійшов три відділення (Київ), на усіх напис - не працюємо до 15.10.22. Може хто підкаже причину та чи є сенс шукати інші відділення.
Додано: Сер 12 жов, 2022 09:51
Re: ПриватБанк
VASH, русня даёт ответку за крымский мост. Видимо, решили перестраховаться, чтобы те остыли...
Додано: Сер 12 жов, 2022 10:02
Додано: Сер 12 жов, 2022 11:31
Додано: Сер 12 жов, 2022 13:48
Sergo88
Послугами привату користуюся лише для оплати комуналки. На чаті ПБ подібна проблема поширена. На жаль, VPN не допомагає.
Ситуація вирішилася встановленням додатку П24 на телефон і з нього вже всі подальші дії.
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