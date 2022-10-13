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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 жов, 2022 08:44
Харьков, в ряде городов может быть проблемы. Например, в одном из них дали магнитку Уни со сроком 03/23. КдВ были современные (чип + безконтакт) со сроком +3..4 года.
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