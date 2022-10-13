|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 жов, 2022 08:44
Re: ПриватБанк
Харьков, в ряде городов может быть проблемы. Например, в одном из них дали магнитку Уни со сроком 03/23. КдВ были современные (чип + безконтакт) со сроком +3..4 года.
Додано: Чет 13 жов, 2022 17:15
Сегодня в Харькове в отделении карты голд были в наличии со сроком до 24 года, а обычных не было. И оказывается уже нельзя в отделении открыть вторую гривневую универсальную без кредлимита с другим счетом, когда есть первая с кредлимитом, только дигитал можно открыть в приват24 и нельзя к основной гривневой универсальной с кредлимитом открыть дополнительную неименную себе.
Додано: Чет 13 жов, 2022 17:33
Питання до представника банку
Вітаю!
У дружини було вкрадено кредитну картку і з неї було здійснено кілька покупок у прилеглих заправках та магазинах. Це все оффлайн заправки та магазини. Всі покупки могли бути здійсненні тільки шляхом оплати PayPass, так як у злодія не було телефону дружини і він не міг знати пін код карти.
За першої нагоди дружина заблокувала картку і звернулася до служби підтримки Приватбанку.
На її звернення було створено заявки на відшкодування коштів.
Вчора в чаті оператор Приватбанку повідомив, що «На жаль, з боку платіжної системи оскаржити операцію неможливо. Причина в тому, що при оплаті було введено пароль для підтвердження платежу (3DS). Тобто були введені всі необхідні дані для оплати. За правилами платіжної системи оскарження через мошенництво не є можливим».
У мене питання до представника банку:
Спроба виставити очевидні покупки в оффлайн магазинах за онлайн оплати з введенням 3DS пароля це некомпетентність працівників банку чи спроба тупо кинути клієнта?
Заздалегідь дякую за Вашу відповідь.
|