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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 177178179180

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ПриватБанк 3.3 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 08:44

Re: ПриватБанк

Харьков, в ряде городов может быть проблемы. Например, в одном из них дали магнитку Уни со сроком 03/23. КдВ были современные (чип + безконтакт) со сроком +3..4 года.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 17:15

Сегодня в Харькове в отделении карты голд были в наличии со сроком до 24 года, а обычных не было. И оказывается уже нельзя в отделении открыть вторую гривневую универсальную без кредлимита с другим счетом, когда есть первая с кредлимитом, только дигитал можно открыть в приват24 и нельзя к основной гривневой универсальной с кредлимитом открыть дополнительную неименную себе.
Харьков
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 17:33

Питання до представника банку

Вітаю!
У дружини було вкрадено кредитну картку і з неї було здійснено кілька покупок у прилеглих заправках та магазинах. Це все оффлайн заправки та магазини. Всі покупки могли бути здійсненні тільки шляхом оплати PayPass, так як у злодія не було телефону дружини і він не міг знати пін код карти.
За першої нагоди дружина заблокувала картку і звернулася до служби підтримки Приватбанку.
На її звернення було створено заявки на відшкодування коштів.
Вчора в чаті оператор Приватбанку повідомив, що «На жаль, з боку платіжної системи оскаржити операцію неможливо. Причина в тому, що при оплаті було введено пароль для підтвердження платежу (3DS). Тобто були введені всі необхідні дані для оплати. За правилами платіжної системи оскарження через мошенництво не є можливим».

У мене питання до представника банку:

Спроба виставити очевидні покупки в оффлайн магазинах за онлайн оплати з введенням 3DS пароля це некомпетентність працівників банку чи спроба тупо кинути клієнта?

Заздалегідь дякую за Вашу відповідь.
ALLCR
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 20:04

Re: ПриватБанк

  Харьков написав:И оказывается уже нельзя в отделении открыть вторую гривневую универсальную без кредлимита с другим счетом...
У менеджера попросить пластик и диджитал перевыпустить на полученный пластик ;) Хотя у диджитал по сравнению с пластиком есть свои преимущества :)

  Харьков написав:...и нельзя к основной гривневой универсальной с кредлимитом открыть дополнительную неименную себе
Это и раньше было. Можно иметь только одну неименную бесплатную карту на счету (правило не действует, если платную карту перевыпустить). Можно заказать платную карту, как именную, так и неименную.
В общем, тут необходим подход.

  ALLCR написав:Причина в тому, що при оплаті було введено пароль для підтвердження платежу (3DS)
3-D Secure используется при оплате в интернете, он никак не влияет на оплаты непосредственно самой картой (магнитная полоса, чип, бесконтакт).
Самый действующий вариант, это написать официальное обращение согласно закона "Про звернення громадян" и отправить обращение на электронную почту банка. Тогда к данному обращению будет уделено больше внимания, но ответ в течение 30 дней.
Также через электронную почту можно написать и неофициальное обращение -- ответ будет быстрее.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 21:03

  Howl написав:
  Харьков написав:И оказывается уже нельзя в отделении открыть вторую гривневую универсальную без кредлимита с другим счетом...
У менеджера попросить пластик и диджитал перевыпустить на полученный пластик ;) Хотя у диджитал по сравнению с пластиком есть свои преимущества :)

  Харьков написав:...и нельзя к основной гривневой универсальной с кредлимитом открыть дополнительную неименную себе
Это и раньше было. Можно иметь только одну неименную бесплатную карту на счету (правило не действует, если платную карту перевыпустить). Можно заказать платную карту, как именную, так и неименную.
В общем, тут необходим подход.

  ALLCR написав:Причина в тому, що при оплаті було введено пароль для підтвердження платежу (3DS)
3-D Secure используется при оплате в интернете, он никак не влияет на оплаты непосредственно самой картой (магнитная полоса, чип, бесконтакт).
Самый действующий вариант, это написать официальное обращение согласно закона "Про звернення громадян" и отправить обращение на электронную почту банка. Тогда к данному обращению будет уделено больше внимания, но ответ в течение 30 дней.
Также через электронную почту можно написать и неофициальное обращение -- ответ будет быстрее.

Именно об этом и речь, что банк по сути поступает как мелкий жулик, выставляя оплату непосредственно картой без ввода даже пин кода (так как вор не мог его знать), как оплату онлайн с вводом пароля 3DS. Нас это просто шокировало. Так как даже от какого-то шарашкиного банка такого мелкого развода трудно было ожидать. А тут это делает гос. банк и самый крупный банк в Украине.
В то же время, в том же самом чате оператор говорит, что если бы это была оплата картой в оффлайн магазине, то банк бы "спробував оскаржити операції".
ALLCR
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 21:10

  Howl написав:
  Харьков написав:И оказывается уже нельзя в отделении открыть вторую гривневую универсальную без кредлимита с другим счетом...
У менеджера попросить пластик и диджитал перевыпустить на полученный пластик ;) Хотя у диджитал по сравнению с пластиком есть свои преимущества :)

  Харьков написав:...и нельзя к основной гривневой универсальной с кредлимитом открыть дополнительную неименную себе
Это и раньше было. Можно иметь только одну неименную бесплатную карту на счету (правило не действует, если платную карту перевыпустить). Можно заказать платную карту, как именную, так и неименную.
В общем, тут необходим подход.

  ALLCR написав:Причина в тому, що при оплаті було введено пароль для підтвердження платежу (3DS)
3-D Secure используется при оплате в интернете, он никак не влияет на оплаты непосредственно самой картой (магнитная полоса, чип, бесконтакт).
Самый действующий вариант, это написать официальное обращение согласно закона "Про звернення громадян" и отправить обращение на электронную почту банка. Тогда к данному обращению будет уделено больше внимания, но ответ в течение 30 дней.
Также через электронную почту можно написать и неофициальное обращение -- ответ будет быстрее.

В чем отличие официального обращения от неофициального?
ALLCR
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 21:15

Re: ПриватБанк

  ALLCR написав:В чем отличие официального обращения от неофициального?

получив ответ на официальное, можно накатать жалобу в НБУ
полон мир несправедливости
https://1.zt.ua/news/misto/uchasnik-ato ... -foto.html
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 21:19

  Goodman написав:
  ALLCR написав:В чем отличие официального обращения от неофициального?

получив ответ на официальное, можно накатать жалобу в НБУ
полон мир несправедливости
https://1.zt.ua/news/misto/uchasnik-ato ... -foto.html

ОК. А технически в чем отличие официального обращения от неофициального?.. Нужно, что написать, " обращаюсь к вам официально"?
Спасибо.
ALLCR
 
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