Додано: Чет 13 жов, 2022 21:03

Howl написав: Харьков написав: И оказывается уже нельзя в отделении открыть вторую гривневую универсальную без кредлимита с другим счетом... И оказывается уже нельзя в отделении открыть вторую гривневую универсальную без кредлимита с другим счетом... У менеджера попросить пластик и диджитал перевыпустить на полученный пластик Хотя у диджитал по сравнению с пластиком есть свои преимущества



Харьков написав: ...и нельзя к основной гривневой универсальной с кредлимитом открыть дополнительную неименную себе ...и нельзя к основной гривневой универсальной с кредлимитом открыть дополнительную неименную себе Это и раньше было. Можно иметь только одну неименную бесплатную карту на счету (правило не действует, если платную карту перевыпустить). Можно заказать платную карту, как именную, так и неименную.

В общем, тут необходим подход.



ALLCR написав: Причина в тому, що при оплаті було введено пароль для підтвердження платежу (3DS) Причина в тому, що при оплаті було введено пароль для підтвердження платежу (3DS) 3-D Secure используется при оплате в интернете, он никак не влияет на оплаты непосредственно самой картой (магнитная полоса, чип, бесконтакт).

Самый действующий вариант, это написать официальное обращение согласно закона "Про звернення громадян" и отправить обращение на электронную почту банка. Тогда к данному обращению будет уделено больше внимания, но ответ в течение 30 дней.

Также через электронную почту можно написать и неофициальное обращение -- ответ будет быстрее. У менеджера попросить пластик и диджитал перевыпустить на полученный пластикХотя у диджитал по сравнению с пластиком есть свои преимуществаЭто и раньше было. Можно иметь только одну неименную бесплатную карту на счету (правило не действует, если платную карту перевыпустить). Можно заказать платную карту, как именную, так и неименную.В общем, тут необходим подход.3-D Secure используется при оплате в интернете, он никак не влияет на оплаты непосредственно самой картой (магнитная полоса, чип, бесконтакт).Самый действующий вариант, это написать официальное обращение согласно закона "Про звернення громадян" и отправить обращение на электронную почту банка. Тогда к данному обращению будет уделено больше внимания, но ответ в течение 30 дней.Также через электронную почту можно написать и неофициальное обращение -- ответ будет быстрее.

Именно об этом и речь, что банк по сути поступает как мелкий жулик, выставляя оплату непосредственно картой без ввода даже пин кода (так как вор не мог его знать), как оплату онлайн с вводом пароля 3DS. Нас это просто шокировало. Так как даже от какого-то шарашкиного банка такого мелкого развода трудно было ожидать. А тут это делает гос. банк и самый крупный банк в Украине.В то же время, в том же самом чате оператор говорит, что если бы это была оплата картой в оффлайн магазине, то банк бы "спробував оскаржити операції".