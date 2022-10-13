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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 178179180181

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 22:51

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Повністю пишете хто Ви, звертаєтеся до голови правління, пишете, що хочете, дата, підпис (краще КЕП). У такому випадку Ви виходите (формально) на рівень керівництва, а не дівчинки у чаті. До таких звернень ставляться дещо відповідальніше і розглядає їх не найнижча ланка харчового ланцюга, хоча це нічого не гарантує і відповісти усе одно можуть маячню.

Щодо початкового питання, то я от ще подумав, що можливо зловмисникам вдалося якимось чином прив'язати картку до Masterpass чи якогось застосунку і таким чином тарнсакція у офлайнових точках магазинаг/АЗС проходить ніби через Інтернет. Яким чином відбулося підтвердження прив'язки без доступу до телефону я не знаю - це найслабкіша ланка теорії, в тім вона хоч якось може пояснити таку відповідь банку.[/quote]


Гадаю, що це наврядчи. А головне в цьому немає ніякої необхідності, тому що картка і так платить, - досить її прикласти до терміналу. Сумарно 11 транзакцій за годину на 40+ тис гривен наплатила, а банк навіть ні разу пін код не запросив вочевидь.
ALLCR
 
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