[/quote]
Повністю пишете хто Ви, звертаєтеся до голови правління, пишете, що хочете, дата, підпис (краще КЕП). У такому випадку Ви виходите (формально) на рівень керівництва, а не дівчинки у чаті. До таких звернень ставляться дещо відповідальніше і розглядає їх не найнижча ланка харчового ланцюга, хоча це нічого не гарантує і відповісти усе одно можуть маячню.
Щодо початкового питання, то я от ще подумав, що можливо зловмисникам вдалося якимось чином прив'язати картку до Masterpass чи якогось застосунку і таким чином тарнсакція у офлайнових точках магазинаг/АЗС проходить ніби через Інтернет. Яким чином відбулося підтвердження прив'язки без доступу до телефону я не знаю - це найслабкіша ланка теорії, в тім вона хоч якось може пояснити таку відповідь банку.[/quote]
Гадаю, що це наврядчи. А головне в цьому немає ніякої необхідності, тому що картка і так платить, - досить її прикласти до терміналу. Сумарно 11 транзакцій за годину на 40+ тис гривен наплатила, а банк навіть ні разу пін код не запросив вочевидь.