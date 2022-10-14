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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 178179180181

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 22:51

[/quote]
Повністю пишете хто Ви, звертаєтеся до голови правління, пишете, що хочете, дата, підпис (краще КЕП). У такому випадку Ви виходите (формально) на рівень керівництва, а не дівчинки у чаті. До таких звернень ставляться дещо відповідальніше і розглядає їх не найнижча ланка харчового ланцюга, хоча це нічого не гарантує і відповісти усе одно можуть маячню.

Щодо початкового питання, то я от ще подумав, що можливо зловмисникам вдалося якимось чином прив'язати картку до Masterpass чи якогось застосунку і таким чином тарнсакція у офлайнових точках магазинаг/АЗС проходить ніби через Інтернет. Яким чином відбулося підтвердження прив'язки без доступу до телефону я не знаю - це найслабкіша ланка теорії, в тім вона хоч якось може пояснити таку відповідь банку.[/quote]


Гадаю, що це наврядчи. А головне в цьому немає ніякої необхідності, тому що картка і так платить, - досить її прикласти до терміналу. Сумарно 11 транзакцій за годину на 40+ тис гривен наплатила, а банк навіть ні разу пін код не запросив вочевидь.
ALLCR
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 23:13

Re: ПриватБанк

  ALLCR написав:...что банк по сути поступает как мелкий жулик, выставляя оплату непосредственно картой без ввода даже пин кода (так как вор не мог его знать), как оплату онлайн с вводом пароля 3DS.
Скорее всего сработал человеческий фактор и оператор попутал чат или информацию.
Попробуйте повторно обратиться.

  ALLCR написав:В то же время, в том же самом чате оператор говорит, что если бы это была оплата картой в оффлайн магазине, то банк бы "спробував оскаржити операції".
Идёте в отделение банка, садитесь к менеджеру и просите показать вам выписку по карте. Над выпиской будет возможность отобразить служебные и отклонённые операции, можно и их попросить включить. Далее разворачиваете информацию по каждой операции и там будет многое что написано интересного :)

  ALLCR написав:В чем отличие официального обращения от неофициального?
А название закона я для чего привёл?
Официальное обращение имеет определенные требования, которые необходимо соблюдать, оно регистрируется и банк даёт на него официальный ответ.
Например, отличия указаны здесь https://www.president.gov.ua/ru/appeals/appeals-info и здесь https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-of-citizens/

  ALLCR написав:Сумарно 11 транзакцій за годину на 40+ тис гривен наплатила, а банк навіть ні разу пін код не запросив вочевидь.
По такой сумме надо сделать так.
Пишите заявление в полицию (в двух экземплярах, один экземпляр будет Ваш), регистрируете их. Далее на листе А4 пишите обращение в банк, краткие требования приведены по ссылке, подписываете обращение и делаете фото. На электронную почту банка отправляете фото обращения и заявление в полицию.

Вместо фото письменного обращения можно написать электронное обращение, если сможете его подписать правильно электронной подписью.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 23:47

  ALLCR написав:Гадаю, що це наврядчи. А головне в цьому немає ніякої необхідності, тому що картка і так платить, - досить її прикласти до терміналу. Сумарно 11 транзакцій за годину на 40+ тис гривен наплатила, а банк навіть ні разу пін код не запросив вочевидь.

Максимальна сума оплати без введення PIN-коду для Visa - 1500 грн, для MC - 500 грн. Як можна вивести 40к за 11 трансакцій з такими ввідними? Треба все ж розібратися, бо щось не сходиться.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 23:49

  ALLCR написав:Вітаю!
Це все оффлайн заправки та магазини.

Спробуйте умовити керівництво заправки та магазинів переглянути камери спостереження. Адже у вас є точний час оплати і ,вірогідно, по чекам можна дізнатися на якій касі була зроблена оплата. Це компетенція поліції, але можливо вам підуть назустріч. Або хоча б вмовте їх зберегти ті записи камер до звернення поліції (бо записи зберігаються обмежений час).
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:31

  klug написав:
  ALLCR написав:Гадаю, що це наврядчи. А головне в цьому немає ніякої необхідності, тому що картка і так платить, - досить її прикласти до терміналу. Сумарно 11 транзакцій за годину на 40+ тис гривен наплатила, а банк навіть ні разу пін код не запросив вочевидь.

Максимальна сума оплати без введення PIN-коду для Visa - 1500 грн, для MC - 500 грн. Як можна вивести 40к за 11 трансакцій з такими ввідними? Треба все ж розібратися, бо щось не сходиться.

Це біла MC. Відбувалось за кордоном. При пєйпасс оплаті пін код ні коли не запрашується.
Востаннє редагувалось ALLCR в П'ят 14 жов, 2022 00:33, всього редагувалось 1 раз.
ALLCR
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:33

  Golf_streem написав:
  ALLCR написав:Вітаю!
Це все оффлайн заправки та магазини.

Спробуйте умовити керівництво заправки та магазинів переглянути камери спостереження. Адже у вас є точний час оплати і ,вірогідно, по чекам можна дізнатися на якій касі була зроблена оплата. Це компетенція поліції, але можливо вам підуть назустріч. Або хоча б вмовте їх зберегти ті записи камер до звернення поліції (бо записи зберігаються обмежений час).

Є точний час. По чекам можно дізнатись в яких саме точках відбівалось. Заправки тут самі таку інформацію не розкриють. Звернулись до поліції у той же день, але на разі і вони нічого не роблять.
ALLCR
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:37

  Howl написав:
  ALLCR написав:...что банк по сути поступает как мелкий жулик, выставляя оплату непосредственно картой без ввода даже пин кода (так как вор не мог его знать), как оплату онлайн с вводом пароля 3DS.
Скорее всего сработал человеческий фактор и оператор попутал чат или информацию.
Попробуйте повторно обратиться.

  ALLCR написав:В то же время, в том же самом чате оператор говорит, что если бы это была оплата картой в оффлайн магазине, то банк бы "спробував оскаржити операції".
Идёте в отделение банка, садитесь к менеджеру и просите показать вам выписку по карте. Над выпиской будет возможность отобразить служебные и отклонённые операции, можно и их попросить включить. Далее разворачиваете информацию по каждой операции и там будет многое что написано интересного :)

  ALLCR написав:В чем отличие официального обращения от неофициального?
А название закона я для чего привёл?
Официальное обращение имеет определенные требования, которые необходимо соблюдать, оно регистрируется и банк даёт на него официальный ответ.
Например, отличия указаны здесь https://www.president.gov.ua/ru/appeals/appeals-info и здесь https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-of-citizens/

  ALLCR написав:Сумарно 11 транзакцій за годину на 40+ тис гривен наплатила, а банк навіть ні разу пін код не запросив вочевидь.
По такой сумме надо сделать так.
Пишите заявление в полицию (в двух экземплярах, один экземпляр будет Ваш), регистрируете их. Далее на листе А4 пишите обращение в банк, краткие требования приведены по ссылке, подписываете обращение и делаете фото. На электронную почту банка отправляете фото обращения и заявление в полицию.

Вместо фото письменного обращения можно написать электронное обращение, если сможете его подписать правильно электронной подписью.

Все відбулось за кордоном. Є звернення у місцеву поліцію зроблене в той же день.
ALLCR
 
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