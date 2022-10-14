[/quote] Повністю пишете хто Ви, звертаєтеся до голови правління, пишете, що хочете, дата, підпис (краще КЕП). У такому випадку Ви виходите (формально) на рівень керівництва, а не дівчинки у чаті. До таких звернень ставляться дещо відповідальніше і розглядає їх не найнижча ланка харчового ланцюга, хоча це нічого не гарантує і відповісти усе одно можуть маячню.
Щодо початкового питання, то я от ще подумав, що можливо зловмисникам вдалося якимось чином прив'язати картку до Masterpass чи якогось застосунку і таким чином тарнсакція у офлайнових точках магазинаг/АЗС проходить ніби через Інтернет. Яким чином відбулося підтвердження прив'язки без доступу до телефону я не знаю - це найслабкіша ланка теорії, в тім вона хоч якось може пояснити таку відповідь банку.[/quote]
Гадаю, що це наврядчи. А головне в цьому немає ніякої необхідності, тому що картка і так платить, - досить її прикласти до терміналу. Сумарно 11 транзакцій за годину на 40+ тис гривен наплатила, а банк навіть ні разу пін код не запросив вочевидь.
ALLCR написав:...что банк по сути поступает как мелкий жулик, выставляя оплату непосредственно картой без ввода даже пин кода (так как вор не мог его знать), как оплату онлайн с вводом пароля 3DS.
Скорее всего сработал человеческий фактор и оператор попутал чат или информацию. Попробуйте повторно обратиться.
ALLCR написав:В то же время, в том же самом чате оператор говорит, что если бы это была оплата картой в оффлайн магазине, то банк бы "спробував оскаржити операції".
Идёте в отделение банка, садитесь к менеджеру и просите показать вам выписку по карте. Над выпиской будет возможность отобразить служебные и отклонённые операции, можно и их попросить включить. Далее разворачиваете информацию по каждой операции и там будет многое что написано интересного
ALLCR написав:В чем отличие официального обращения от неофициального?
ALLCR написав:Сумарно 11 транзакцій за годину на 40+ тис гривен наплатила, а банк навіть ні разу пін код не запросив вочевидь.
По такой сумме надо сделать так. Пишите заявление в полицию (в двух экземплярах, один экземпляр будет Ваш), регистрируете их. Далее на листе А4 пишите обращение в банк, краткие требования приведены по ссылке, подписываете обращение и делаете фото. На электронную почту банка отправляете фото обращения и заявление в полицию.
Вместо фото письменного обращения можно написать электронное обращение, если сможете его подписать правильно электронной подписью.
ALLCR написав:Гадаю, що це наврядчи. А головне в цьому немає ніякої необхідності, тому що картка і так платить, - досить її прикласти до терміналу. Сумарно 11 транзакцій за годину на 40+ тис гривен наплатила, а банк навіть ні разу пін код не запросив вочевидь.
Максимальна сума оплати без введення PIN-коду для Visa - 1500 грн, для MC - 500 грн. Як можна вивести 40к за 11 трансакцій з такими ввідними? Треба все ж розібратися, бо щось не сходиться.
ALLCR написав:Вітаю! Це все оффлайн заправки та магазини.
Спробуйте умовити керівництво заправки та магазинів переглянути камери спостереження. Адже у вас є точний час оплати і ,вірогідно, по чекам можна дізнатися на якій касі була зроблена оплата. Це компетенція поліції, але можливо вам підуть назустріч. Або хоча б вмовте їх зберегти ті записи камер до звернення поліції (бо записи зберігаються обмежений час).
ALLCR написав:Гадаю, що це наврядчи. А головне в цьому немає ніякої необхідності, тому що картка і так платить, - досить її прикласти до терміналу. Сумарно 11 транзакцій за годину на 40+ тис гривен наплатила, а банк навіть ні разу пін код не запросив вочевидь.
Максимальна сума оплати без введення PIN-коду для Visa - 1500 грн, для MC - 500 грн. Як можна вивести 40к за 11 трансакцій з такими ввідними? Треба все ж розібратися, бо щось не сходиться.
Це біла MC. Відбувалось за кордоном. При пєйпасс оплаті пін код ні коли не запрашується.
Востаннє редагувалось ALLCR в П'ят 14 жов, 2022 00:33, всього редагувалось 1 раз.
ALLCR написав:Вітаю! Це все оффлайн заправки та магазини.
Спробуйте умовити керівництво заправки та магазинів переглянути камери спостереження. Адже у вас є точний час оплати і ,вірогідно, по чекам можна дізнатися на якій касі була зроблена оплата. Це компетенція поліції, але можливо вам підуть назустріч. Або хоча б вмовте їх зберегти ті записи камер до звернення поліції (бо записи зберігаються обмежений час).
Є точний час. По чекам можно дізнатись в яких саме точках відбівалось. Заправки тут самі таку інформацію не розкриють. Звернулись до поліції у той же день, але на разі і вони нічого не роблять.
ALLCR написав:...что банк по сути поступает как мелкий жулик, выставляя оплату непосредственно картой без ввода даже пин кода (так как вор не мог его знать), как оплату онлайн с вводом пароля 3DS.
Скорее всего сработал человеческий фактор и оператор попутал чат или информацию. Попробуйте повторно обратиться.
ALLCR написав:В то же время, в том же самом чате оператор говорит, что если бы это была оплата картой в оффлайн магазине, то банк бы "спробував оскаржити операції".
Идёте в отделение банка, садитесь к менеджеру и просите показать вам выписку по карте. Над выпиской будет возможность отобразить служебные и отклонённые операции, можно и их попросить включить. Далее разворачиваете информацию по каждой операции и там будет многое что написано интересного
ALLCR написав:В чем отличие официального обращения от неофициального?
ALLCR написав:Сумарно 11 транзакцій за годину на 40+ тис гривен наплатила, а банк навіть ні разу пін код не запросив вочевидь.
По такой сумме надо сделать так. Пишите заявление в полицию (в двух экземплярах, один экземпляр будет Ваш), регистрируете их. Далее на листе А4 пишите обращение в банк, краткие требования приведены по ссылке, подписываете обращение и делаете фото. На электронную почту банка отправляете фото обращения и заявление в полицию.
Вместо фото письменного обращения можно написать электронное обращение, если сможете его подписать правильно электронной подписью.
Все відбулось за кордоном. Є звернення у місцеву поліцію зроблене в той же день.