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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 178179180181 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 29 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 3 2- Погане. Некомпетентне. 7% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 28% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 48% 14 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 7% 2 Всього голосів : 29 Додано: Чет 13 жов, 2022 22:51 [/quote]

Повністю пишете хто Ви, звертаєтеся до голови правління, пишете, що хочете, дата, підпис (краще КЕП). У такому випадку Ви виходите (формально) на рівень керівництва, а не дівчинки у чаті. До таких звернень ставляться дещо відповідальніше і розглядає їх не найнижча ланка харчового ланцюга, хоча це нічого не гарантує і відповісти усе одно можуть маячню.



Щодо початкового питання, то я от ще подумав, що можливо зловмисникам вдалося якимось чином прив'язати картку до Masterpass чи якогось застосунку і таким чином тарнсакція у офлайнових точках магазинаг/АЗС проходить ніби через Інтернет. Яким чином відбулося підтвердження прив'язки без доступу до телефону я не знаю - це найслабкіша ланка теорії, в тім вона хоч якось може пояснити таку відповідь банку.[/quote]





Гадаю, що це наврядчи. А головне в цьому немає ніякої необхідності, тому що картка і так платить, - досить її прикласти до терміналу. Сумарно 11 транзакцій за годину на 40+ тис гривен наплатила, а банк навіть ні разу пін код не запросив вочевидь. ALLCR Повідомлень: 21 З нами з: 04.10.10 Подякував: 3 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 жов, 2022 23:13 Re: ПриватБанк ALLCR написав: ...что банк по сути поступает как мелкий жулик, выставляя оплату непосредственно картой без ввода даже пин кода (так как вор не мог его знать), как оплату онлайн с вводом пароля 3DS. ...что банк по сути поступает как мелкий жулик, выставляя оплату непосредственно картой без ввода даже пин кода (так как вор не мог его знать), как оплату онлайн с вводом пароля 3DS. Скорее всего сработал человеческий фактор и оператор попутал чат или информацию.

Попробуйте повторно обратиться.



ALLCR написав: В то же время, в том же самом чате оператор говорит, что если бы это была оплата картой в оффлайн магазине, то банк бы "спробував оскаржити операції". В то же время, в том же самом чате оператор говорит, что если бы это была оплата картой в оффлайн магазине, то банк бы "спробував оскаржити операції". Идёте в отделение банка, садитесь к менеджеру и просите показать вам выписку по карте. Над выпиской будет возможность отобразить служебные и отклонённые операции, можно и их попросить включить. Далее разворачиваете информацию по каждой операции и там будет многое что написано интересного



ALLCR написав: В чем отличие официального обращения от неофициального? В чем отличие официального обращения от неофициального? А название закона я для чего привёл?

Официальное обращение имеет определенные требования, которые необходимо соблюдать, оно регистрируется и банк даёт на него официальный ответ.

Например, отличия указаны здесь https://www.president.gov.ua/ru/appeals/appeals-info и здесь https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-of-citizens/



ALLCR написав: Сумарно 11 транзакцій за годину на 40+ тис гривен наплатила, а банк навіть ні разу пін код не запросив вочевидь. Сумарно 11 транзакцій за годину на 40+ тис гривен наплатила, а банк навіть ні разу пін код не запросив вочевидь. По такой сумме надо сделать так.

Пишите заявление в полицию (в двух экземплярах, один экземпляр будет Ваш), регистрируете их. Далее на листе А4 пишите обращение в банк, краткие требования приведены по ссылке, подписываете обращение и делаете фото. На электронную почту банка отправляете фото обращения и заявление в полицию.



Вместо фото письменного обращения можно написать электронное обращение, если сможете его подписать правильно электронной подписью. Скорее всего сработал человеческий фактор и оператор попутал чат или информацию.Попробуйте повторно обратиться.Идёте в отделение банка, садитесь к менеджеру и просите показать вам выписку по карте. Над выпиской будет возможность отобразить служебные и отклонённые операции, можно и их попросить включить. Далее разворачиваете информацию по каждой операции и там будет многое что написано интересногоА название закона я для чего привёл?Официальное обращение имеет определенные требования, которые необходимо соблюдать, оно регистрируется и банк даёт на него официальный ответ.Например, отличия указаны здесьи здесьПо такой сумме надо сделать так.Пишите заявление в полицию (в двух экземплярах, один экземпляр будет Ваш), регистрируете их. Далее на листе А4 пишите обращение в банк, краткие требования приведены по ссылке, подписываете обращение и делаете фото. На электронную почту банка отправляете фото обращения и заявление в полицию.Вместо фото письменного обращения можно написать электронное обращение, если сможете его подписать правильно электронной подписью. Howl

Повідомлень: 4870 З нами з: 08.03.18 Подякував: 500 раз. Подякували: 908 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 жов, 2022 23:47 ALLCR написав: Гадаю, що це наврядчи. А головне в цьому немає ніякої необхідності, тому що картка і так платить, - досить її прикласти до терміналу. Сумарно 11 транзакцій за годину на 40+ тис гривен наплатила, а банк навіть ні разу пін код не запросив вочевидь. Гадаю, що це наврядчи. А головне в цьому немає ніякої необхідності, тому що картка і так платить, - досить її прикласти до терміналу. Сумарно 11 транзакцій за годину на 40+ тис гривен наплатила, а банк навіть ні разу пін код не запросив вочевидь.

Максимальна сума оплати без введення PIN-коду для Visa - 1500 грн, для MC - 500 грн. Як можна вивести 40к за 11 трансакцій з такими ввідними? Треба все ж розібратися, бо щось не сходиться. Максимальна сума оплати без введення PIN-коду для Visa - 1500 грн, для MC - 500 грн. Як можна вивести 40к за 11 трансакцій з такими ввідними? Треба все ж розібратися, бо щось не сходиться. klug Повідомлень: 7607 З нами з: 18.08.14 Подякував: 319 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 жов, 2022 23:49 ALLCR написав: Вітаю!

Це все оффлайн заправки та магазини.

Вітаю!Це все оффлайн заправки та магазини.

Спробуйте умовити керівництво заправки та магазинів переглянути камери спостереження. Адже у вас є точний час оплати і ,вірогідно, по чекам можна дізнатися на якій касі була зроблена оплата. Це компетенція поліції, але можливо вам підуть назустріч. Або хоча б вмовте їх зберегти ті записи камер до звернення поліції (бо записи зберігаються обмежений час). Спробуйте умовити керівництво заправки та магазинів переглянути камери спостереження. Адже у вас є точний час оплати і ,вірогідно, по чекам можна дізнатися на якій касі була зроблена оплата. Це компетенція поліції, але можливо вам підуть назустріч. Або хоча б вмовте їх зберегти ті записи камер до звернення поліції (бо записи зберігаються обмежений час). Golf_streem Повідомлень: 307 З нами з: 06.08.20 Подякував: 12 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:31 klug написав: ALLCR написав: Гадаю, що це наврядчи. А головне в цьому немає ніякої необхідності, тому що картка і так платить, - досить її прикласти до терміналу. Сумарно 11 транзакцій за годину на 40+ тис гривен наплатила, а банк навіть ні разу пін код не запросив вочевидь. Гадаю, що це наврядчи. А головне в цьому немає ніякої необхідності, тому що картка і так платить, - досить її прикласти до терміналу. Сумарно 11 транзакцій за годину на 40+ тис гривен наплатила, а банк навіть ні разу пін код не запросив вочевидь.

Максимальна сума оплати без введення PIN-коду для Visa - 1500 грн, для MC - 500 грн. Як можна вивести 40к за 11 трансакцій з такими ввідними? Треба все ж розібратися, бо щось не сходиться. Максимальна сума оплати без введення PIN-коду для Visa - 1500 грн, для MC - 500 грн. Як можна вивести 40к за 11 трансакцій з такими ввідними? Треба все ж розібратися, бо щось не сходиться.

Це біла MC. Відбувалось за кордоном. При пєйпасс оплаті пін код ні коли не запрашується. Це біла MC. Відбувалось за кордоном. При пєйпасс оплаті пін код ні коли не запрашується. Востаннє редагувалось ALLCR в П'ят 14 жов, 2022 00:33, всього редагувалось 1 раз. ALLCR Повідомлень: 21 З нами з: 04.10.10 Подякував: 3 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:33 Golf_streem написав: ALLCR написав: Вітаю!

Це все оффлайн заправки та магазини.

Вітаю!Це все оффлайн заправки та магазини.

Спробуйте умовити керівництво заправки та магазинів переглянути камери спостереження. Адже у вас є точний час оплати і ,вірогідно, по чекам можна дізнатися на якій касі була зроблена оплата. Це компетенція поліції, але можливо вам підуть назустріч. Або хоча б вмовте їх зберегти ті записи камер до звернення поліції (бо записи зберігаються обмежений час). Спробуйте умовити керівництво заправки та магазинів переглянути камери спостереження. Адже у вас є точний час оплати і ,вірогідно, по чекам можна дізнатися на якій касі була зроблена оплата. Це компетенція поліції, але можливо вам підуть назустріч. Або хоча б вмовте їх зберегти ті записи камер до звернення поліції (бо записи зберігаються обмежений час).

Є точний час. По чекам можно дізнатись в яких саме точках відбівалось. Заправки тут самі таку інформацію не розкриють. Звернулись до поліції у той же день, але на разі і вони нічого не роблять. Є точний час. По чекам можно дізнатись в яких саме точках відбівалось. Заправки тут самі таку інформацію не розкриють. Звернулись до поліції у той же день, але на разі і вони нічого не роблять. ALLCR Повідомлень: 21 З нами з: 04.10.10 Подякував: 3 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:37 Howl написав: ALLCR написав: ...что банк по сути поступает как мелкий жулик, выставляя оплату непосредственно картой без ввода даже пин кода (так как вор не мог его знать), как оплату онлайн с вводом пароля 3DS. ...что банк по сути поступает как мелкий жулик, выставляя оплату непосредственно картой без ввода даже пин кода (так как вор не мог его знать), как оплату онлайн с вводом пароля 3DS. Скорее всего сработал человеческий фактор и оператор попутал чат или информацию.

Попробуйте повторно обратиться.



ALLCR написав: В то же время, в том же самом чате оператор говорит, что если бы это была оплата картой в оффлайн магазине, то банк бы "спробував оскаржити операції". В то же время, в том же самом чате оператор говорит, что если бы это была оплата картой в оффлайн магазине, то банк бы "спробував оскаржити операції". Идёте в отделение банка, садитесь к менеджеру и просите показать вам выписку по карте. Над выпиской будет возможность отобразить служебные и отклонённые операции, можно и их попросить включить. Далее разворачиваете информацию по каждой операции и там будет многое что написано интересного



ALLCR написав: В чем отличие официального обращения от неофициального? В чем отличие официального обращения от неофициального? А название закона я для чего привёл?

Официальное обращение имеет определенные требования, которые необходимо соблюдать, оно регистрируется и банк даёт на него официальный ответ.

Например, отличия указаны здесь https://www.president.gov.ua/ru/appeals/appeals-info и здесь https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-of-citizens/



ALLCR написав: Сумарно 11 транзакцій за годину на 40+ тис гривен наплатила, а банк навіть ні разу пін код не запросив вочевидь. Сумарно 11 транзакцій за годину на 40+ тис гривен наплатила, а банк навіть ні разу пін код не запросив вочевидь. По такой сумме надо сделать так.

Пишите заявление в полицию (в двух экземплярах, один экземпляр будет Ваш), регистрируете их. Далее на листе А4 пишите обращение в банк, краткие требования приведены по ссылке, подписываете обращение и делаете фото. На электронную почту банка отправляете фото обращения и заявление в полицию.



Вместо фото письменного обращения можно написать электронное обращение, если сможете его подписать правильно электронной подписью. Скорее всего сработал человеческий фактор и оператор попутал чат или информацию.Попробуйте повторно обратиться.Идёте в отделение банка, садитесь к менеджеру и просите показать вам выписку по карте. Над выпиской будет возможность отобразить служебные и отклонённые операции, можно и их попросить включить. Далее разворачиваете информацию по каждой операции и там будет многое что написано интересногоА название закона я для чего привёл?Официальное обращение имеет определенные требования, которые необходимо соблюдать, оно регистрируется и банк даёт на него официальный ответ.Например, отличия указаны здесьи здесьПо такой сумме надо сделать так.Пишите заявление в полицию (в двух экземплярах, один экземпляр будет Ваш), регистрируете их. Далее на листе А4 пишите обращение в банк, краткие требования приведены по ссылке, подписываете обращение и делаете фото. На электронную почту банка отправляете фото обращения и заявление в полицию.Вместо фото письменного обращения можно написать электронное обращение, если сможете его подписать правильно электронной подписью.

Все відбулось за кордоном. Є звернення у місцеву поліцію зроблене в той же день. Все відбулось за кордоном. Є звернення у місцеву поліцію зроблене в той же день. ALLCR Повідомлень: 21 З нами з: 04.10.10 Подякував: 3 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 178179180181 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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