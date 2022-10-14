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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 179180181182 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 29 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 3 2- Погане. Некомпетентне. 7% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 28% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 48% 14 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 7% 2 Всього голосів : 29 Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:57 Re: ПриватБанк ALLCR написав: Все відбулось за кордоном. Є звернення у місцеву поліцію зроблене в той же день. Все відбулось за кордоном. Є звернення у місцеву поліцію зроблене в той же день. Банку головне, що разом із заявою на оскарження транзакцій, був поданий запит у поліцію. Банку головне, що разом із заявою на оскарження транзакцій, був поданий запит у поліцію. Howl

Повідомлень: 4871 З нами з: 08.03.18 Подякував: 502 раз. Подякували: 908 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:13 ALLCR написав: Вітаю!

У дружини було вкрадено кредитну картку і з неї було здійснено кілька покупок у прилеглих заправках та магазинах. Це все оффлайн заправки та магазини. Всі покупки могли бути здійсненні тільки шляхом оплати PayPass, так як у злодія не було телефону дружини і він не міг знати пін код карти.

За першої нагоди дружина заблокувала картку і звернулася до служби підтримки Приватбанку.

На її звернення було створено заявки на відшкодування коштів.

Вчора в чаті оператор Приватбанку повідомив, що «На жаль, з боку платіжної системи оскаржити операцію неможливо. Причина в тому, що при оплаті було введено пароль для підтвердження платежу (3DS). Тобто були введені всі необхідні дані для оплати. За правилами платіжної системи оскарження через мошенництво не є можливим».



У мене питання до представника банку:



Спроба виставити очевидні покупки в оффлайн магазинах за онлайн оплати з введенням 3DS пароля це некомпетентність працівників банку чи спроба тупо кинути клієнта?



Заздалегідь дякую за Вашу відповідь. Вітаю!У дружини було вкрадено кредитну картку і з неї було здійснено кілька покупок у прилеглих заправках та магазинах. Це все оффлайн заправки та магазини. Всі покупки могли бути здійсненні тільки шляхом оплати PayPass, так як у злодія не було телефону дружини і він не міг знати пін код карти.За першої нагоди дружина заблокувала картку і звернулася до служби підтримки Приватбанку.На її звернення було створено заявки на відшкодування коштів.Вчора в чаті оператор Приватбанку повідомив, що «На жаль, з боку платіжної системи оскаржити операцію неможливо. Причина в тому, що при оплаті було введено пароль для підтвердження платежу (3DS). Тобто були введені всі необхідні дані для оплати. За правилами платіжної системи оскарження через мошенництво не є можливим».У мене питання до представника банку:Заздалегідь дякую за Вашу відповідь.





а побрили на 40 до блокировки карты, или ПОСЛЕ?

судя по заяве на видшкудовання - до,а - после были транзакции?



по поводу ситуации: заверяйте заяву и пробуйте обжаловать, само бритье, конечно, было законным, и Приват, скорее всего, ничего не отдаст,

но, может, что-то поменялось а побрили на 40 до блокировки карты, или ПОСЛЕ?судя по заяве на видшкудовання - до,а - после были транзакции?по поводу ситуации: заверяйте заяву и пробуйте обжаловать, само бритье, конечно, было законным, и Приват, скорее всего, ничего не отдаст,но, может, что-то поменялось cohan

Повідомлень: 4683 З нами з: 27.09.19 Подякував: 100 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:37 cohan написав: ,само бритье, конечно, было законным, , ,само бритье, конечно, было законным, ,

почему ? почему ? J Повідомлень: 5431 З нами з: 19.01.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 266 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 179180181182 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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