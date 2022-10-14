Банку головне, що разом із заявою на оскарження транзакцій, був поданий запит у поліцію.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:57
Re: ПриватБанк
Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:13
а побрили на 40 до блокировки карты, или ПОСЛЕ?
судя по заяве на видшкудовання - до,а - после были транзакции?
по поводу ситуации: заверяйте заяву и пробуйте обжаловать, само бритье, конечно, было законным, и Приват, скорее всего, ничего не отдаст,
но, может, что-то поменялось
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