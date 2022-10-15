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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:57
ALLCR написав:
Все відбулось за кордоном. Є звернення у місцеву поліцію зроблене в той же день.
Банку головне, що разом із заявою на оскарження транзакцій, був поданий запит у поліцію.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:13
ALLCR написав:
Вітаю!
У дружини було вкрадено кредитну картку і з неї було здійснено кілька покупок у прилеглих заправках та магазинах. Це все оффлайн заправки та магазини. Всі покупки могли бути здійсненні тільки шляхом оплати PayPass, так як у злодія не було телефону дружини і він не міг знати пін код карти.
За першої нагоди дружина заблокувала картку і звернулася до служби підтримки Приватбанку.
На її звернення було створено заявки на відшкодування коштів.
Вчора в чаті оператор Приватбанку повідомив, що «На жаль, з боку платіжної системи оскаржити операцію неможливо. Причина в тому, що при оплаті було введено пароль для підтвердження платежу (3DS). Тобто були введені всі необхідні дані для оплати. За правилами платіжної системи оскарження через мошенництво не є можливим».
У мене питання до представника банку:Спроба виставити очевидні покупки в оффлайн магазинах за онлайн оплати з введенням 3DS пароля це некомпетентність працівників банку чи спроба тупо кинути клієнта?
Заздалегідь дякую за Вашу відповідь.
а побрили на 40 до блокировки карты, или ПОСЛЕ?
судя по заяве на видшкудовання - до,а - после были транзакции?
по поводу ситуации: заверяйте заяву и пробуйте обжаловать, само бритье, конечно, было законным, и Приват, скорее всего, ничего не отдаст,
но, может, что-то поменялось
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cohan
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:37
cohan написав:
,само бритье, конечно, было законным, ,
почему ?
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J
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Додано: Суб 15 жов, 2022 22:07
Снимал в банкомате привата кэш с пакетки аллы, атм выдал ошибку, денег не дал, чека тоже, а с карты денежку-таки списал... обе поддержки говорят, что нужно ждать, а чего ждать не говорят... что в таком случае делать, кто что посоветует?
Востаннє редагувалось Карамболь
в Суб 15 жов, 2022 22:15, всього редагувалось 1 раз.
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Карамболь
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Додано: Суб 15 жов, 2022 22:14
Карамболь написав:
Снимал в банкомате привата кэш с пакетки аллы, атм выдал ошибку, денег не дал, чека тоже, а с карты денежку списал... обе поддержки говорят, что нужно ждать, а чего ждать не говорят... что в таком случае делать, кто что посоветует?
операция в холде или списана?
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IMPRINTER
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Додано: Суб 15 жов, 2022 22:19
IMPRINTER пока в холде... алла говорит ждать, приват сказал, что если в течение 20 минут сумма не вернулась на карту, то уже можно инициировать расследование спорной транзакции через банк иммитент...
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Карамболь
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Додано: Суб 15 жов, 2022 22:24
Карамболь написав:IMPRINTER
пока в холде... алла говорит ждать, приват сказал, что если в течение 20 минут сумма не вернулась на карту, то уже можно инициировать расследование спорной транзакции через банк иммитент...
ну может быть еще вариант, что оно в холде и зависнет ... и потом само расхолдится (у аллы по-моему через 21 день расхолд) ... пока оно еще не списалось - оно никуда не делось.
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IMPRINTER
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Додано: Суб 15 жов, 2022 22:47
IMPRINTER та эт понятно... что делать, если спишется? ибо я, слава Богу, первый раз в такую ситуацию попал...
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Карамболь
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Додано: Суб 15 жов, 2022 22:51
Карамболь написав:IMPRINTER
та эт понятно... что делать, если спишется? ибо я, слава Богу, первый раз в такую ситуацию попал...
ну тогда регте официально обращение в Аллу
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IMPRINTER
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Додано: Суб 15 жов, 2022 23:06
IMPRINTER через перс. менеджера такое можно сделать?
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Карамболь
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