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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 жов, 2022 00:33
Карамболь написав:IMPRINTER
через перс. менеджера такое можно сделать?
дамаю да, а чего нет
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