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Обслуговування в українських
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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 180181182183

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 00:33

  Карамболь написав:IMPRINTER через перс. менеджера такое можно сделать?


дамаю да, а чего нет
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38792
З нами з: 06.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 6194 раз.
 
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  #<1 ... 180181182183
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