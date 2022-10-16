дамаю да, а чего нет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 жов, 2022 00:33
Додано: Нед 16 жов, 2022 10:40
Не можу знайти однозначної відпоіді на таке питання. Якщо валюта транзакції відрізняється від валюти карти, то остаточно банком застосовуються курси на момент транзакції чи на момент списання, який може бути через декілька днів? В інших банках чітко прописують, що на момент списання і це потім видно з виписки. У Привата я не знайшов такого роз'яснення, у виписках я теж не знайшов різниці в курсах і сумах між тими, що вказувалися банком при здійсненні оплати картою і тими, що показані у виписці через декілька тижнів. Колись було, що мені надходило повідомлення про перарахунок і списання при цьому різниці десь через місяць. Але то було давно, лише декілька разів, в той період було суттєве курсове коливання. Але це міг зробити і продавець провівши перевалютування, помітивши суттєву від'ємну для нього різницю при списанні. Хтось знає відповідь, можливо і посилання на офіційне роз'яснення ПБ?
Додано: Нед 16 жов, 2022 13:30
Re: ПриватБанк
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