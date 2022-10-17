дамаю да, а чего нет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 жов, 2022 00:33
Додано: Нед 16 жов, 2022 10:40
Не можу знайти однозначної відпоіді на таке питання. Якщо валюта транзакції відрізняється від валюти карти, то остаточно банком застосовуються курси на момент транзакції чи на момент списання, який може бути через декілька днів? В інших банках чітко прописують, що на момент списання і це потім видно з виписки. У Привата я не знайшов такого роз'яснення, у виписках я теж не знайшов різниці в курсах і сумах між тими, що вказувалися банком при здійсненні оплати картою і тими, що показані у виписці через декілька тижнів. Колись було, що мені надходило повідомлення про перарахунок і списання при цьому різниці десь через місяць. Але то було давно, лише декілька разів, в той період було суттєве курсове коливання. Але це міг зробити і продавець провівши перевалютування, помітивши суттєву від'ємну для нього різницю при списанні. Хтось знає відповідь, можливо і посилання на офіційне роз'яснення ПБ?
Додано: Нед 16 жов, 2022 13:30
Re: ПриватБанк
Додано: Нед 16 жов, 2022 19:03
Amethyst Дуже дякую! Ви підтвердили мою базову версію. Хто такий Шапіто?
За це можна банку великий + поставити, до речі і Вам, це по-чесному по відношенню до клієнта, прозоро, дозволяє знати певно і одразу суму списання, й навіть вибрати більш вигідний курс карти МС чи Visa і нею платити.
Склалося враження, що в багатьох інших банках на цьому спеціально наживаються. Є підозра, що спеціально десь біля тижня вичікують, а потім проводять списання по найбільш вигідному курсу для них за цей період. А дехто взагалі на день списань підіймають їхній картковий курс дол/грн, списують, а потім знову знижують курс для приманки. Таке у мене трапилось з ОТП і Укрсибом, коли після останньої зміни оф. курса НБУ підняли такі курси десь до 40, по ньому списали і повернули курси в район 37. ОТП ще й списання штрафних по овердрафту, який виник із-за цього ж, зробив. ПУМБ взагалі не може мені пояснити їхні надуті суми списань, відповідають, що застосували співвідношення курсів НБУ! На запитання на якій підставі, адже на сайті банку чітко розписані всі комбінації таких платежів і скрізь прописане списання за курсами МПС, мовчать. А в тому випадку дол. карткою купувалися послуги в Є, тобто інші курси, крім МПС зайві і він був незмінним з моменту купівлі до дня списання, й махінація чітко видна.
Додано: Нед 16 жов, 2022 19:35
Re: ПриватБанк
Ну так дрючок на два кінці ж.
Інколи курс і падає за 2..3 доби
І в більшості банків (і за кордоном) працює класика -- є дата операції і є дата списання/кліринга. На малих сумах можна і день-в-день списувати.
А від сум в 100уо можна і реально попасти на курсі
ПС. Шапіто = А-банк
Додано: Нед 16 жов, 2022 23:25
Amethyst Так я і кажу про хитрощі, щоб обидва кінці були на користь банок. Якщо курс потім впаде, то неодмінно спишуть по курсу в день платежу, тобто списують за максимальним, що був за тижневий період.
А про "попасти" я більше скажу, коли проходить помилкове списання (тех.збій) і продавець повертає кошти, то хитробанка зараховує їх вже по встановленому нижньому курсу, який зараз близький до курсу НБУ у багатьох банок, а суми операції не 100 уо, а декілька тис. уо. і збиток вже в тисячах грн.
Чому Ашку шапітом обізвали?
Додано: Пон 17 жов, 2022 07:54
Visky Перепрошую за OffTop, але потрібто це питати на гілці А-банку, його так назвали, бо Шапіто це цирк, а в Ашці,як в тому цирку завжди весело, то Ломбард відкрили поруч, то зараз вже роздають картки Моньки, що не весело, а ще називають ломбард))
Додано: Пон 17 жов, 2022 11:45
Re: ПриватБанк
Опять сбой у Привата24
Додано: Пон 17 жов, 2022 14:44
Re: ПриватБанк
сендмани все?
"вибачте сталася помилка", уже с недельку
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