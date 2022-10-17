Додано: Нед 16 жов, 2022 19:03

Amethyst Дуже дякую! Ви підтвердили мою базову версію. Хто такий Шапіто?

За це можна банку великий + поставити, до речі і Вам, це по-чесному по відношенню до клієнта, прозоро, дозволяє знати певно і одразу суму списання, й навіть вибрати більш вигідний курс карти МС чи Visa і нею платити.

Склалося враження, що в багатьох інших банках на цьому спеціально наживаються. Є підозра, що спеціально десь біля тижня вичікують, а потім проводять списання по найбільш вигідному курсу для них за цей період. А дехто взагалі на день списань підіймають їхній картковий курс дол/грн, списують, а потім знову знижують курс для приманки. Таке у мене трапилось з ОТП і Укрсибом, коли після останньої зміни оф. курса НБУ підняли такі курси десь до 40, по ньому списали і повернули курси в район 37. ОТП ще й списання штрафних по овердрафту, який виник із-за цього ж, зробив. ПУМБ взагалі не може мені пояснити їхні надуті суми списань, відповідають, що застосували співвідношення курсів НБУ! На запитання на якій підставі, адже на сайті банку чітко розписані всі комбінації таких платежів і скрізь прописане списання за курсами МПС, мовчать. А в тому випадку дол. карткою купувалися послуги в Є, тобто інші курси, крім МПС зайві і він був незмінним з моменту купівлі до дня списання, й махінація чітко видна.