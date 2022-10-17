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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 жов, 2022 18:50
antey1969 написав:
Опять сбой у Привата24
Странно,с чего бы это? Из-за прилётов? Говорят их серваки на западе давно
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