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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 181182183184

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:50

Re: ПриватБанк

  antey1969 написав:Опять сбой у Привата24



Странно,с чего бы это? Из-за прилётов? Говорят их серваки на западе давно
Andrey2512
 
Повідомлень: 365
З нами з: 04.04.22
Подякував: 19 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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  #<1 ... 181182183184
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