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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 жов, 2022 18:50
antey1969 написав:
Опять сбой у Привата24
Странно,с чего бы это? Из-за прилётов? Говорят их серваки на западе давно
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Додано: Пон 17 жов, 2022 19:15
Andrey2512 написав: antey1969 написав:
Опять сбой у Привата24
Странно,с чего бы это? Из-за прилётов? Говорят их серваки на западе давно
спутники барахлят
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Додано: Вів 18 жов, 2022 05:44
Подскажите приватовские терминалы старые, ветхие доллары сейчас берут ?
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Додано: Вів 18 жов, 2022 10:14
IMPRINTER написав: Карамболь написав:IMPRINTER
та эт понятно... что делать, если спишется? ибо я, слава Богу, первый раз в такую ситуацию попал...
ну тогда регте официально обращение в Аллу
Вчера утром сумма списалась... сразу зарегил через персмена заяву - к 18:00 деньги вернулись на карту... оперативно сработано, ничего не скажешь...
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