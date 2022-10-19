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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 181182183184

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:50

Re: ПриватБанк

  antey1969 написав:Опять сбой у Привата24



Странно,с чего бы это? Из-за прилётов? Говорят их серваки на западе давно
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 19:15

  Andrey2512 написав:
  antey1969 написав:Опять сбой у Привата24



Странно,с чего бы это? Из-за прилётов? Говорят их серваки на западе давно

спутники барахлят
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 05:44

Подскажите приватовские терминалы старые, ветхие доллары сейчас берут ?
priluki555
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 10:14

  IMPRINTER написав:
  Карамболь написав:IMPRINTER та эт понятно... что делать, если спишется? ибо я, слава Богу, первый раз в такую ситуацию попал...


ну тогда регте официально обращение в Аллу

Вчера утром сумма списалась... сразу зарегил через персмена заяву - к 18:00 деньги вернулись на карту... оперативно сработано, ничего не скажешь...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 06:49

  priluki555 написав:Подскажите приватовские терминалы старые, ветхие доллары сейчас берут ?

У меня несколько новых гривенных купюр не взяло. Поэтому, пробуйте
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 09:44

  priluki555 написав:Подскажите приватовские терминалы старые, ветхие доллары сейчас берут ?

Доллары берут, пробуйте.
demichh
 
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