Странно,с чего бы это? Из-за прилётов? Говорят их серваки на западе давно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 жов, 2022 18:50
Re: ПриватБанк
Додано: Пон 17 жов, 2022 19:15
Додано: Вів 18 жов, 2022 05:44
Подскажите приватовские терминалы старые, ветхие доллары сейчас берут ?
Додано: Вів 18 жов, 2022 10:14
Вчера утром сумма списалась... сразу зарегил через персмена заяву - к 18:00 деньги вернулись на карту... оперативно сработано, ничего не скажешь...
Додано: Сер 19 жов, 2022 06:49
Додано: Сер 19 жов, 2022 09:44
Додано: Сер 19 жов, 2022 15:20
Подскажите, а есть какое-то ограничение по времени для открытия конвертационных депозитов в Приват24?
Например, с 9 до 18 или что-то в этом роде? Если есть, то подскажите, какие.
Спасибо.
Додано: Сер 19 жов, 2022 16:21
Re: ПриватБанк
Шкода, що мало державних банків ...
А так би всі за рахунок держави під час війни побували б Лазурному узбережжі Франції!
журналісти УП у своєму розслідуванні змогли зняти заступника голови правління Приватбанку (з питань реорганізації та проблемних активів) Ігоря Лебединця на Лазурному узбережжі Франції під час війни в Україні. Що дуже важливо — Лебединець був зафіксований на відеозаписі у службовому автомобілі, а саме у позашляховику Toyota Prado, що зареєстрований на Приватбанк.
Як відомо, закордонні відрядження працівників держбанків на службовому транспорті узгоджуються/затверджуються з усіма супутніми витратами (паливо, проживання тощо) не лише з головою правління банку, головним бухгалтером, але ще й із підрозділом комплаєнсу, який контролюється наглядовою радою. А право кожного менеджера банку користуватися службовим автомобілем у поїздці засвідчується у нотаріуса.
Службові витрати держбанків перебувають на контролі у держави, і повинні регулярно перевірятися компетентними органами.
Додано: Сер 19 жов, 2022 19:26
Re: ПриватБанк
Мне тут поддержка дала список отделений, в которых можно оформить себе китайский пластик (Union Pay).
01004, М.КИЇВ, ВУЛ.ЛЬВА ТОЛСТОГО, 13
М. КИЇВ, ПР. ПЕРЕМОГИ, 27А
М.КИЇВ, ВУЛ.ХРЕЩАТИК, 46А
М. КИЇВ, ВУЛ.IНСТИТУТСЬКА, 17/5
КИЕВ K7V0 Ф 01011, М.КИЇВ, ВУЛ.ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, 2
М.КИЇВ, ВУЛ.БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА, 12/16
КИЕВ KIN0 А 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,.84
КИЕВСКАЯ ОБЛ., Г. КИЕВ, УЛ. ЯРОСЛАВОВ ВАЛ, Д. 14А
КИЕВСКАЯ ОБЛ., Г. КИЕВ, УЛ. ЯРОСЛАВОВ ВАЛ, Д. 21/20
Г. КИЕВ, УЛ. ЛЕОНТОВИЧА, Д. 1
Есть кто с правого берега, кто живёт недалеко от этих отделений?
Чтоб забежать и спросить насчёт наличия пластика.
Я как раз хочу в Приват24 закрыть старые карты и открыть новую UnionPay.
Заодно и коллекцию свою пополню.
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