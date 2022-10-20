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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:50

Re: ПриватБанк

  antey1969 написав:Опять сбой у Привата24



Странно,с чего бы это? Из-за прилётов? Говорят их серваки на западе давно
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 19:15

  Andrey2512 написав:
  antey1969 написав:Опять сбой у Привата24



Странно,с чего бы это? Из-за прилётов? Говорят их серваки на западе давно

спутники барахлят
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 05:44

Подскажите приватовские терминалы старые, ветхие доллары сейчас берут ?
priluki555
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 10:14

  IMPRINTER написав:
  Карамболь написав:IMPRINTER та эт понятно... что делать, если спишется? ибо я, слава Богу, первый раз в такую ситуацию попал...


ну тогда регте официально обращение в Аллу

Вчера утром сумма списалась... сразу зарегил через персмена заяву - к 18:00 деньги вернулись на карту... оперативно сработано, ничего не скажешь...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 06:49

  priluki555 написав:Подскажите приватовские терминалы старые, ветхие доллары сейчас берут ?

У меня несколько новых гривенных купюр не взяло. Поэтому, пробуйте
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 09:44

  priluki555 написав:Подскажите приватовские терминалы старые, ветхие доллары сейчас берут ?

Доллары берут, пробуйте.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 15:20

Подскажите, а есть какое-то ограничение по времени для открытия конвертационных депозитов в Приват24?
Например, с 9 до 18 или что-то в этом роде? Если есть, то подскажите, какие.
Спасибо.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 16:21

Re: ПриватБанк

Шкода, що мало державних банків ...
А так би всі за рахунок держави під час війни побували б Лазурному узбережжі Франції! :(

журналісти УП у своєму розслідуванні змогли зняти заступника голови правління Приватбанку (з питань реорганізації та проблемних активів) Ігоря Лебединця на Лазурному узбережжі Франції під час війни в Україні. Що дуже важливо — Лебединець був зафіксований на відеозаписі у службовому автомобілі, а саме у позашляховику Toyota Prado, що зареєстрований на Приватбанк.

Як відомо, закордонні відрядження працівників держбанків на службовому транспорті узгоджуються/затверджуються з усіма супутніми витратами (паливо, проживання тощо) не лише з головою правління банку, головним бухгалтером, але ще й із підрозділом комплаєнсу, який контролюється наглядовою радою. А право кожного менеджера банку користуватися службовим автомобілем у поїздці засвідчується у нотаріуса.

Службові витрати держбанків перебувають на контролі у держави, і повинні регулярно перевірятися компетентними органами.
https://minfin.com.ua/ua/2022/10/18/94107472/
V2
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:26

Re: ПриватБанк

Мне тут поддержка дала список отделений, в которых можно оформить себе китайский пластик (Union Pay).

01004, М.КИЇВ, ВУЛ.ЛЬВА ТОЛСТОГО, 13
М. КИЇВ, ПР. ПЕРЕМОГИ, 27А
М.КИЇВ, ВУЛ.ХРЕЩАТИК, 46А
М. КИЇВ, ВУЛ.IНСТИТУТСЬКА, 17/5
КИЕВ K7V0 Ф 01011, М.КИЇВ, ВУЛ.ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, 2
М.КИЇВ, ВУЛ.БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА, 12/16
КИЕВ KIN0 А 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,.84
КИЕВСКАЯ ОБЛ., Г. КИЕВ, УЛ. ЯРОСЛАВОВ ВАЛ, Д. 14А
КИЕВСКАЯ ОБЛ., Г. КИЕВ, УЛ. ЯРОСЛАВОВ ВАЛ, Д. 21/20
Г. КИЕВ, УЛ. ЛЕОНТОВИЧА, Д. 1

Есть кто с правого берега, кто живёт недалеко от этих отделений?
Чтоб забежать и спросить насчёт наличия пластика.
Я как раз хочу в Приват24 закрыть старые карты и открыть новую UnionPay.
Заодно и коллекцию свою пополню.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 11:40

Re: ПриватБанк

В прошлом году была Оплата частями за бассейн. В этом Оплату частями обнулили, хотя кредитный лимит такой же большой. В отделении сказали, что когда рассчитаюсь полностью, Оплата частями возобновится автоматически. Погасила долг заранее. В результате ничего не включили. В отделении сказали, что от них ничего не зависит, это решает автоматика.
Так что если вам что-то обещают, вполне возможно, врут.
Hella
 
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