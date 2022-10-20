RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 182183184185

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 12:20

Re: ПриватБанк

Hella, система автоматом решает и порой думает пару дней... И логику системы (давать лимит на рассрочку или нет) понять тяжело. :(
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4900
З нами з: 08.03.18
Подякував: 502 раз.
Подякували: 909 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:24

  Hella написав:Так что если вам что-то обещают, вполне возможно, врут.

Рано чи пізно розуміння цього в житті приходить до кожного. Я здивований, що Вам вдалося так довго протриматися. Дівчата у відділенні заледве знають про роботу Корезоїда більше за Вас, але навчені впевнено видавати перше, що спаде на думку.
klug
 
Повідомлень: 7620
З нами з: 18.08.14
Подякував: 320 раз.
Подякували: 1078 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:29

Re: ПриватБанк

Похоже, все так. А было удобно ).
Hella
 
Повідомлень: 1152
З нами з: 25.08.09
Подякував: 118 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:40

Re: ПриватБанк

  Hella написав:отделении сказали, что когда рассчитаюсь полностью, Оплата частями возобновится автоматически. Погасила долг заранее. В результате ничего не включили. В отделении сказали, что от них ничего не зависит, это решает автоматика.
Так что если вам что-то обещают, вполне возможно, врут.

вам збрехали, на 1 картці ліміт 34 тисячи погашений і оч - 0, у брата ліміт 95к і оплата частинами 0

прівату саме оплату частинами дуже порізав, хоча сам кредитний ліміт на "довоєних" значеннях
gonzo
 
Повідомлень: 301
З нами з: 05.01.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 182183184185
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, igor717, moveton і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5210)
20.10.2022 16:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.