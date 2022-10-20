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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 жов, 2022 12:20
Re: ПриватБанк
Hella, система автоматом решает и порой думает пару дней... И логику системы (давать лимит на рассрочку или нет) понять тяжело.
Додано: Чет 20 жов, 2022 15:24
Рано чи пізно розуміння цього в житті приходить до кожного. Я здивований, що Вам вдалося так довго протриматися. Дівчата у відділенні заледве знають про роботу Корезоїда більше за Вас, але навчені впевнено видавати перше, що спаде на думку.
Додано: Чет 20 жов, 2022 15:29
Re: ПриватБанк
Похоже, все так. А было удобно ).
Додано: Чет 20 жов, 2022 15:40
Re: ПриватБанк
вам збрехали, на 1 картці ліміт 34 тисячи погашений і оч - 0, у брата ліміт 95к і оплата частинами 0
прівату саме оплату частинами дуже порізав, хоча сам кредитний ліміт на "довоєних" значеннях
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