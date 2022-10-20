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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 жов, 2022 12:20
Hella
, система автоматом решает и порой думает пару дней... И логику системы (давать лимит на рассрочку или нет) понять тяжело.
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1
Додано: Чет 20 жов, 2022 15:24
Hella написав:
Так что если вам что-то обещают, вполне возможно, врут.
Рано чи пізно розуміння цього в житті приходить до кожного. Я здивований, що Вам вдалося так довго протриматися. Дівчата у відділенні заледве знають про роботу Корезоїда більше за Вас, але навчені впевнено видавати перше, що спаде на думку.
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klug
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Додано: Чет 20 жов, 2022 15:29
Похоже, все так. А было удобно ).
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Hella
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Додано: Чет 20 жов, 2022 15:40
Hella написав:
отделении сказали, что когда рассчитаюсь полностью, Оплата частями возобновится автоматически. Погасила долг заранее. В результате ничего не включили. В отделении сказали, что от них ничего не зависит, это решает автоматика.
Так что если вам что-то обещают, вполне возможно, врут.
вам збрехали, на 1 картці ліміт 34 тисячи погашений і оч - 0, у брата ліміт 95к і оплата частинами 0
прівату саме оплату частинами дуже порізав, хоча сам кредитний ліміт на "довоєних" значеннях
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gonzo
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Додано: Чет 20 жов, 2022 17:39
gonzo написав:
вам збрехали, на 1 картці ліміт 34 тисячи погашений і оч - 0, у брата ліміт 95к і оплата частинами 0
прівату саме оплату частинами дуже порізав, хоча сам кредитний ліміт на "довоєних" значеннях
Я так и поняла ).
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Hella
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