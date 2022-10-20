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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 182183184185

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ПриватБанк 3.3 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 12:20

Re: ПриватБанк

Hella, система автоматом решает и порой думает пару дней... И логику системы (давать лимит на рассрочку или нет) понять тяжело. :(
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:24

  Hella написав:Так что если вам что-то обещают, вполне возможно, врут.

Рано чи пізно розуміння цього в житті приходить до кожного. Я здивований, що Вам вдалося так довго протриматися. Дівчата у відділенні заледве знають про роботу Корезоїда більше за Вас, але навчені впевнено видавати перше, що спаде на думку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:29

Re: ПриватБанк

Похоже, все так. А было удобно ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:40

Re: ПриватБанк

  Hella написав:отделении сказали, что когда рассчитаюсь полностью, Оплата частями возобновится автоматически. Погасила долг заранее. В результате ничего не включили. В отделении сказали, что от них ничего не зависит, это решает автоматика.
Так что если вам что-то обещают, вполне возможно, врут.

вам збрехали, на 1 картці ліміт 34 тисячи погашений і оч - 0, у брата ліміт 95к і оплата частинами 0

прівату саме оплату частинами дуже порізав, хоча сам кредитний ліміт на "довоєних" значеннях
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:39

  gonzo написав:вам збрехали, на 1 картці ліміт 34 тисячи погашений і оч - 0, у брата ліміт 95к і оплата частинами 0
прівату саме оплату частинами дуже порізав, хоча сам кредитний ліміт на "довоєних" значеннях


Я так и поняла ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 18:49

Re: ПриватБанк

Саме тому що приват два роки тому обнулив мені ліміт на ОЧ, і не погоджувався його поновити я і закрив їхню кредитку.
pavyak
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