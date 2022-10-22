Додано: Нед 23 жов, 2022 01:47

Доброго дня,



Буде вдячний якщо хтось, хто в темі проконсультує з такого питання:



Я вже розповідав, що у дружини вкрали картку і за допомогою пейпассу витратили певну суму у магазинах до того, як вона це помітила і заблокувала картку.

Також вона відразу звернулась до Приват банку і вони зформували запити на повернення коштів.

Через кілька днів Приват банк відповів, що оскарження цих транзакцій неможливо через те, що вони були проведені онлайн з вводом пароля 3DS.

Це повна брехня.

Дружина подала заяву в банк про те, що їх рішення ґрунтується на брехні і попросила його переглянути.

Банк дав відповідь у Приват 24, щось на кшталт (тому що на даний момент і ця відповідь вже зникла):



Оскарження транзакцій за чипованими картами не можливе, радимо вам чекати на відповідь від поліції.



Я не розумію з цієї відповіді, що мається на указі: чи платили за допомогою чипа, чи вони узагальнюють всі картки з чипом.



Але платити за допомогою чипа крадій не міг, тому що він не знає пін коду карти. Що стосується нечипованних карт, то я навіть не знаю, чи випускають їх ще.

З іншого боку, я маю картки не українських банків і, можливо я помиляюсь, але мені здається що по безконтактним карткам, банк каже, що у разі їх крадіжки він компенсує вкрадені з рахунку гроші, якщо для проведення транзакції не будо введено пін код.

Буду вдячний за коментарі. Хочу розібратися для себе, чи має сенс звертатися з жалобою до НБУ і до суду. Сума була вкрадена немала. Але на всі ці дії потрібен час.