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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 182183184185

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 12:20

Re: ПриватБанк

Hella, система автоматом решает и порой думает пару дней... И логику системы (давать лимит на рассрочку или нет) понять тяжело. :(
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:24

  Hella написав:Так что если вам что-то обещают, вполне возможно, врут.

Рано чи пізно розуміння цього в житті приходить до кожного. Я здивований, що Вам вдалося так довго протриматися. Дівчата у відділенні заледве знають про роботу Корезоїда більше за Вас, але навчені впевнено видавати перше, що спаде на думку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:29

Re: ПриватБанк

Похоже, все так. А было удобно ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:40

Re: ПриватБанк

  Hella написав:отделении сказали, что когда рассчитаюсь полностью, Оплата частями возобновится автоматически. Погасила долг заранее. В результате ничего не включили. В отделении сказали, что от них ничего не зависит, это решает автоматика.
Так что если вам что-то обещают, вполне возможно, врут.

вам збрехали, на 1 картці ліміт 34 тисячи погашений і оч - 0, у брата ліміт 95к і оплата частинами 0

прівату саме оплату частинами дуже порізав, хоча сам кредитний ліміт на "довоєних" значеннях
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:39

  gonzo написав:вам збрехали, на 1 картці ліміт 34 тисячи погашений і оч - 0, у брата ліміт 95к і оплата частинами 0
прівату саме оплату частинами дуже порізав, хоча сам кредитний ліміт на "довоєних" значеннях


Я так и поняла ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 18:49

Re: ПриватБанк

Саме тому що приват два роки тому обнулив мені ліміт на ОЧ, і не погоджувався його поновити я і закрив їхню кредитку.
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:02

Re: ПриватБанк

Шановні, підкажіть будь ласка, повернення продавцем коштів за сплачені кредиткою товари поточного місяця зараховуються, як сплата заборгованості минулого місяця чи поточного?
v_pisarenko
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 01:47

Re: ПриватБанк

Доброго дня,

Буде вдячний якщо хтось, хто в темі проконсультує з такого питання:

Я вже розповідав, що у дружини вкрали картку і за допомогою пейпассу витратили певну суму у магазинах до того, як вона це помітила і заблокувала картку.
Також вона відразу звернулась до Приват банку і вони зформували запити на повернення коштів.
Через кілька днів Приват банк відповів, що оскарження цих транзакцій неможливо через те, що вони були проведені онлайн з вводом пароля 3DS.
Це повна брехня.
Дружина подала заяву в банк про те, що їх рішення ґрунтується на брехні і попросила його переглянути.
Банк дав відповідь у Приват 24, щось на кшталт (тому що на даний момент і ця відповідь вже зникла):

Оскарження транзакцій за чипованими картами не можливе, радимо вам чекати на відповідь від поліції.

Я не розумію з цієї відповіді, що мається на указі: чи платили за допомогою чипа, чи вони узагальнюють всі картки з чипом.

Але платити за допомогою чипа крадій не міг, тому що він не знає пін коду карти. Що стосується нечипованних карт, то я навіть не знаю, чи випускають їх ще.
З іншого боку, я маю картки не українських банків і, можливо я помиляюсь, але мені здається що по безконтактним карткам, банк каже, що у разі їх крадіжки він компенсує вкрадені з рахунку гроші, якщо для проведення транзакції не будо введено пін код.
Буду вдячний за коментарі. Хочу розібратися для себе, чи має сенс звертатися з жалобою до НБУ і до суду. Сума була вкрадена немала. Але на всі ці дії потрібен час.
ALLCR
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 03:28

  v_pisarenko написав:Шановні, підкажіть будь ласка, повернення продавцем коштів за сплачені кредиткою товари поточного місяця зараховуються, як сплата заборгованості минулого місяця чи поточного?


приравнивается к пополнению карты датой поступления денег за возврат
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 03:35

ALLCR

я не совсем в курсе вашей предыстории ...

не совсем понятно, что значит с помошью пейпасса?

платили по пейпассу путем прикасания самой карты к терминалу или путем привязки ее у гуглпей и с помощью уже касания телефоном?

в первом случае, оплату без введения ПИНа пропускает только на копеечные суммы, а если карту подвязали в телефон и ею платили - то чтоб ее подвязать, - то действительно нужно было ввести одноразовый пароль на привязку ...

т.е., если касались картой то украсть много не могли ввиду ограничения суммы оплаты без ПИна, а если привязали в телефон и платили без пина на любые сумы, то - привязка возможно только по одноразовому паролю, пришедшему на финансовый телефон, поэтому банк и считает, что если мошенник смог привязать ее в гугл-пей, то узнать пароль он на привязку он мог только от вас ...
IMPRINTER
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