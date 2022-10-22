|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 жов, 2022 12:20
Re: ПриватБанк
Hella, система автоматом решает и порой думает пару дней... И логику системы (давать лимит на рассрочку или нет) понять тяжело.
Додано: Чет 20 жов, 2022 15:24
Рано чи пізно розуміння цього в житті приходить до кожного. Я здивований, що Вам вдалося так довго протриматися. Дівчата у відділенні заледве знають про роботу Корезоїда більше за Вас, але навчені впевнено видавати перше, що спаде на думку.
Додано: Чет 20 жов, 2022 15:29
Re: ПриватБанк
Похоже, все так. А было удобно ).
Додано: Чет 20 жов, 2022 15:40
Re: ПриватБанк
вам збрехали, на 1 картці ліміт 34 тисячи погашений і оч - 0, у брата ліміт 95к і оплата частинами 0
прівату саме оплату частинами дуже порізав, хоча сам кредитний ліміт на "довоєних" значеннях
Додано: Чет 20 жов, 2022 17:39
Додано: Чет 20 жов, 2022 18:49
Re: ПриватБанк
Саме тому що приват два роки тому обнулив мені ліміт на ОЧ, і не погоджувався його поновити я і закрив їхню кредитку.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:02
Re: ПриватБанк
Шановні, підкажіть будь ласка, повернення продавцем коштів за сплачені кредиткою товари поточного місяця зараховуються, як сплата заборгованості минулого місяця чи поточного?
Додано: Нед 23 жов, 2022 01:47
Re: ПриватБанк
Доброго дня,
Буде вдячний якщо хтось, хто в темі проконсультує з такого питання:
Я вже розповідав, що у дружини вкрали картку і за допомогою пейпассу витратили певну суму у магазинах до того, як вона це помітила і заблокувала картку.
Також вона відразу звернулась до Приват банку і вони зформували запити на повернення коштів.
Через кілька днів Приват банк відповів, що оскарження цих транзакцій неможливо через те, що вони були проведені онлайн з вводом пароля 3DS.
Це повна брехня.
Дружина подала заяву в банк про те, що їх рішення ґрунтується на брехні і попросила його переглянути.
Банк дав відповідь у Приват 24, щось на кшталт (тому що на даний момент і ця відповідь вже зникла):
Оскарження транзакцій за чипованими картами не можливе, радимо вам чекати на відповідь від поліції.
Я не розумію з цієї відповіді, що мається на указі: чи платили за допомогою чипа, чи вони узагальнюють всі картки з чипом.
Але платити за допомогою чипа крадій не міг, тому що він не знає пін коду карти. Що стосується нечипованних карт, то я навіть не знаю, чи випускають їх ще.
З іншого боку, я маю картки не українських банків і, можливо я помиляюсь, але мені здається що по безконтактним карткам, банк каже, що у разі їх крадіжки він компенсує вкрадені з рахунку гроші, якщо для проведення транзакції не будо введено пін код.
Буду вдячний за коментарі. Хочу розібратися для себе, чи має сенс звертатися з жалобою до НБУ і до суду. Сума була вкрадена немала. Але на всі ці дії потрібен час.
Додано: Нед 23 жов, 2022 03:28
Додано: Нед 23 жов, 2022 03:35
ALLCR
я не совсем в курсе вашей предыстории ...
не совсем понятно, что значит с помошью пейпасса?
платили по пейпассу путем прикасания самой карты к терминалу или путем привязки ее у гуглпей и с помощью уже касания телефоном?
в первом случае, оплату без введения ПИНа пропускает только на копеечные суммы, а если карту подвязали в телефон и ею платили - то чтоб ее подвязать, - то действительно нужно было ввести одноразовый пароль на привязку ...
т.е., если касались картой то украсть много не могли ввиду ограничения суммы оплаты без ПИна, а если привязали в телефон и платили без пина на любые сумы, то - привязка возможно только по одноразовому паролю, пришедшему на финансовый телефон, поэтому банк и считает, что если мошенник смог привязать ее в гугл-пей, то узнать пароль он на привязку он мог только от вас ...
|