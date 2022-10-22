RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 183184185186

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 05:41

  IMPRINTER написав:ALLCR

я не совсем в курсе вашей предыстории ...

не совсем понятно, что значит с помошью пейпасса?

платили по пейпассу путем прикасания самой карты к терминалу или путем привязки ее у гуглпей и с помощью уже касания телефоном?

в первом случае, оплату без введения ПИНа пропускает только на копеечные суммы, а если карту подвязали в телефон и ею платили - то чтоб ее подвязать, - то действительно нужно было ввести одноразовый пароль на привязку ...

т.е., если касались картой то украсть много не могли ввиду ограничения суммы оплаты без ПИна, а если привязали в телефон и платили без пина на любые сумы, то - привязка возможно только по одноразовому паролю, пришедшему на финансовый телефон, поэтому банк и считает, что если мошенник смог привязать ее в гугл-пей, то узнать пароль он на привязку он мог только от вас ...


Платить могли только прикасанием карты к терминалу.

В стране, в которой это произошло, как я выяснил, лимит на оплаты без ввода пин кода примерно 200 USD.
ALLCR
 
Повідомлень: 24
З нами з: 04.10.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 06:30

Re: ПриватБанк

  ALLCR написав:Оскарження транзакцій за чипованими картами не можливе, радимо вам чекати на відповідь від поліції.

кстати хороший вопрос, а полиция сейчас такие обращения принимает? есть возожность расследовать?
просто у меня тоже мошенник 500 грн увел я даже уже нашел кто и где живет и карта у него в приватбанке, вот думаю обращаться или подождать конца войны
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 286
З нами з: 24.10.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 07:37

Re: ПриватБанк

ALLCR, вроде как, ранее всё расписал по данной ситуации.

Идёте в отделение ПриватБанка и у менеджера смотрите выписку по карте. Там можно включить ещё отображение отклонённых и служебных операций.

Далее пишите официальное обращение, соблюдая требования в законе "Про звернення громадян". Расписать детально о своей ситуации. Письмо отправляете или почтой на юрадрес банка, или путём электронного обращения (фотокопия обращения через чат или на электронную почту; на электронную почту можно отправить обращение с наложенной электронной подписью). К обращению копию заявления с полиции.

Ждёте ответ от банка. Если не понравится ответ, то можно попробовать обратиться в НБУ.

Если банк не обратится вовремя в платёжную систему, то платежная система не компенсирует эти средства.

  nekefer написав:...вот думаю обращаться или подождать конца войны
Чем больше времени уйдёт, тем тяжелее будет расследование.
И есть сумма, с какой начинается расследование.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4904
З нами з: 08.03.18
Подякував: 502 раз.
Подякували: 909 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 183184185186
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1853)
23.10.2022 08:37
Ринок ОВДП (3586)
23.10.2022 07:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.