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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 183184185186

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 05:41

  IMPRINTER написав:ALLCR

я не совсем в курсе вашей предыстории ...

не совсем понятно, что значит с помошью пейпасса?

платили по пейпассу путем прикасания самой карты к терминалу или путем привязки ее у гуглпей и с помощью уже касания телефоном?

в первом случае, оплату без введения ПИНа пропускает только на копеечные суммы, а если карту подвязали в телефон и ею платили - то чтоб ее подвязать, - то действительно нужно было ввести одноразовый пароль на привязку ...

т.е., если касались картой то украсть много не могли ввиду ограничения суммы оплаты без ПИна, а если привязали в телефон и платили без пина на любые сумы, то - привязка возможно только по одноразовому паролю, пришедшему на финансовый телефон, поэтому банк и считает, что если мошенник смог привязать ее в гугл-пей, то узнать пароль он на привязку он мог только от вас ...


Платить могли только прикасанием карты к терминалу.

В стране, в которой это произошло, как я выяснил, лимит на оплаты без ввода пин кода примерно 200 USD.
ALLCR
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 06:30

Re: ПриватБанк

  ALLCR написав:Оскарження транзакцій за чипованими картами не можливе, радимо вам чекати на відповідь від поліції.

кстати хороший вопрос, а полиция сейчас такие обращения принимает? есть возожность расследовать?
просто у меня тоже мошенник 500 грн увел я даже уже нашел кто и где живет и карта у него в приватбанке, вот думаю обращаться или подождать конца войны
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 07:37

Re: ПриватБанк

ALLCR, вроде как, ранее всё расписал по данной ситуации.

Идёте в отделение ПриватБанка и у менеджера смотрите выписку по карте. Там можно включить ещё отображение отклонённых и служебных операций.

Далее пишите официальное обращение, соблюдая требования в законе "Про звернення громадян". Расписать детально о своей ситуации. Письмо отправляете или почтой на юрадрес банка, или путём электронного обращения (фотокопия обращения через чат или на электронную почту; на электронную почту можно отправить обращение с наложенной электронной подписью). К обращению копию заявления с полиции.

Ждёте ответ от банка. Если не понравится ответ, то можно попробовать обратиться в НБУ.

Если банк не обратится вовремя в платёжную систему, то платежная система не компенсирует эти средства.

  nekefer написав:...вот думаю обращаться или подождать конца войны
Чем больше времени уйдёт, тем тяжелее будет расследование.
И есть сумма, с какой начинается расследование.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 08:33

ALLCR, писать заяву на чарджбек. Желательно самому изучить "коды чарджбека", и самому контролировать его подачу с заявой. В интернете пишут, что если "код чарджбека" не соответствует "событию" - то "событие" (зявление) в МПС не будут даже рассматривать на основании "несоответствие кода чарджбека событию".
А у банков скорее всего один стандартный шаблон заявления на чарджбек, где они всем лепят один код, из-за чего МПС может отклонять такие заявления вообще без рассмотрения
User253
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 15:20

  Howl написав:ALLCR, вроде как, ранее всё расписал по данной ситуации.

Идёте в отделение ПриватБанка и у менеджера смотрите выписку по карте. Там можно включить ещё отображение отклонённых и служебных операций.

Далее пишите официальное обращение, соблюдая требования в законе "Про звернення громадян". Расписать детально о своей ситуации. Письмо отправляете или почтой на юрадрес банка, или путём электронного обращения (фотокопия обращения через чат или на электронную почту; на электронную почту можно отправить обращение с наложенной электронной подписью). К обращению копию заявления с полиции.

Ждёте ответ от банка. Если не понравится ответ, то можно попробовать обратиться в НБУ.

Если банк не обратится вовремя в платёжную систему, то платежная система не компенсирует эти средства.


Спасибо за ответ.

Сходить в отделении возможности нет, так как находимся не в Украине.

В остальном именно так все и сделали. И я расписал ситуацию:

В день когда были совершенны несанкционированные транзакции подали заявки на возврат средств. Через несколько дней был получен бредовый ответ от оператора Приват 24, что оплаты проходили онлайн с использование 3DS.

После этого подали по электронной почте официальный запрос, получили номер его регистрации. Через несколько дней в Приват24 пришло сообщение, что решение принято и по картам с чипом опротестовать транзакции невозможно.

На данный момент это сообщение в Приват 24 исчезло.
ALLCR
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 15:23

  User253 написав:ALLCR, писать заяву на чарджбек. Желательно самому изучить "коды чарджбека", и самому контролировать его подачу с заявой. В интернете пишут, что если "код чарджбека" не соответствует "событию" - то "событие" (зявление) в МПС не будут даже рассматривать на основании "несоответствие кода чарджбека событию".
А у банков скорее всего один стандартный шаблон заявления на чарджбек, где они всем лепят один код, из-за чего МПС может отклонять такие заявления вообще без рассмотрения


Спасибо. Но с трудом представляю, как можно самому контролировать подачу банком запроса на чарджбек.
ALLCR
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 16:03

ALLCR

по картам с чипом опротестовать невозможно при соблюдении одновременно двух условий: 1) операция проходила с использованием ЧИПа; 2) операция проходила с введением ПИНа.

в вашем случае это гнилая отмазка.
IMPRINTER
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